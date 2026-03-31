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代工大廠鴻海今年2月12日舉行尾牙，全台員工齊聚台北大巨蛋參與「2026全鴻海運動嘉年華」，現場氣氛嗨到最高點，而整場最受矚目的，莫過於創辦人郭台銘豪擲3億元加碼給員工抽獎，包括千萬以及20萬元現金獎，而昨日有工程師證實獎金全數入帳「一毛沒少」，稅金全由郭台銘霸氣負擔！根據媒體報導，郭台銘在今年鴻海尾牙大方加碼3億元，其中抽出10名幸運兒各獲1000萬元大獎，以及20萬元，給合計1000名員工抽獎。先前市場討論，其中1000萬元獎金得主按法規中獎獎金需課徵20%所得稅，得主原以為實拿僅800萬元。不過，有工程師昨日查詢帳戶時驚喜發現，1000萬元獎金竟完整入帳，這代表郭台銘額外幫所有得獎人消化掉約6000萬元應付稅額，展現其一貫「說到做到」的企業風格。不少中獎員工私下表示，原先已預期需自行負擔稅金，甚至提前諮詢會計師相關申報問題，沒想到最後「一毛未扣」，直呼「真的太佛心」、「完全超出預期」。工程師族群更在內部平台分享入帳畫面，掀起熱烈討論。郭台銘今年大動作尾牙加碼，且金額、規格直接衝破天際，除了肯定集團營運表現，也是感謝員工的辛勞。外界分析，郭董此次「幫員工繳稅」的暖心舉動，也被視為對現有經營團隊的高度肯定。事實上，從鴻海近期的各項重大活動，都能看出郭台銘對公司的支持，回顧去年「鴻海科技日」，郭台銘便以行動支持出席，展現對集團轉型的信心。