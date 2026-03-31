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總統賴清德今（31）日下午接見英國國會「台英國會小組」訪問團，感謝英國國會在提升台海和平關注、支持台灣的國際參與等議題上扮演關鍵角色，同時感謝英國政府曾派遣航艦巡弋印太地區，執行自由航行任務，以具體行動共同守護台海與區域和平穩定；他說，未來台灣將與英國加深經貿交流，促進產業合作，也希望英國繼續支持台灣加入CPTPP，共同開創繁榮發展的印太經貿新局。賴清德致詞時，首先歡迎英國國會「台英國會小組」組團訪問台灣，特別是羅根勳爵（Lord Rogan）去年才來台出席「福爾摩沙俱樂部」年會，今天再次見面，倍感親切；他指出，近年來台英關係越來越緊密，英國國會在英國政府提升台海和平關注、支持台灣的國際參與等議題上，始終扮演關鍵角色，要特別感謝英國國會友人透過公開辯論、書面質詢及聯名信函等具體行動，大力支持台灣。賴清德表示，當前國際情勢瞬息萬變，台海的和平與穩定不僅攸關區域安全，更與全球供應鏈韌性及世界繁榮息息相關，感謝英國政府及國會多次公開反對片面改變臺海現狀，並強調印太與跨大西洋區域安全不可分割。他指出，身為國際社會負責任的一員，台灣將善盡維護區域安全的責任，也期盼英國政府持續關注台海和平穩定。他說，對於英國政府過去曾派遣航艦巡弋印太地區，執行自由航行任務，以具體行動共同守護台海與區域和平穩定，也表達感謝之意。賴清德提到，除了安全議題，台灣與英國在科技創新、經濟韌性以及綠能轉型等領域也共享合作的潛能。2023年雙方簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），為台灣與歐洲國家首個雙邊經貿制度化架構，去年並在ETP架構下，進一步簽署「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零排放」三項子協議。最後，賴清德再次感謝訪賓對台灣的鼎力支持，期盼台英友誼持續深化，並與訪賓攜手合作，讓台英關係發展繼續創下新的里程碑。他說，未來台灣將與英國加深經貿交流，促進產業合作，也希望英國繼續支持台灣加入CPTPP，共同開創繁榮發展的印太經貿新局。「台英國會小組」共同主席羅根勳爵致詞時表示，非常開心也很榮幸再次到訪台灣，身為台灣的老訪客，最早於1972年以商人身分來台，之後多年間亦時常造訪，2005年首次以國會議員身分訪台，親眼目睹台灣社會和經濟的長足發展，留下深刻印象，近年也曾訪台參與「福爾摩沙俱樂部」年會及賴總統的就職典禮，每次來訪都對台灣的進步與繁榮感到驚艷。羅根勳爵指出，身為一名商人，帶著欣羨的眼光看著台灣經濟從基礎紡織產業轉型為高品質就業、高科技產業，尤其是半導體產業，生產全球約60%晶片及95%先進晶片，對於一個自然資源有限的國家而言，台灣的成就令人驚嘆。他認為，台灣最重要的資源其實就是人民。羅根勳爵強調，此行是為了向台灣政府與人民展現英國對台灣的支持，這份支持來自英國下議院與上議院，涵蓋5個政黨及威爾斯、北愛爾蘭、英格蘭與蘇格蘭等4個構成國，共同展現對台灣的一致立場，也向國際社會及台灣周邊國家清楚傳達這份支持。羅根勳爵說，英國讚賞台灣的自由民主，特別是在一個並非所有國家皆為民主體制的地區。他贊同賴總統對台海的談話，以及強調維持台海暢通對國際貿易的重要性，這在當前動盪的國際情勢下至關重要。他並表示，倫敦每天都在推動台灣參與國際事務與國際組織，未來也將持續努力。