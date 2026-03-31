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苗栗頭份市一名診所邱姓醫師涉嫌性騷擾，在診所櫃台內強行對女性員工伸出鹹豬手，被害女員工身心受創被迫辭職。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，今天已經發文給苗栗縣衛生局，並評估是否涉及《醫師法》，後續不排除進入懲戒程序。今年農曆除夕傳出苗栗一位邱姓醫師涉嫌對女員工伸出鹹豬手、熊抱。被害女員工身心受創被迫離職，邱男已遭移送地檢署偵辦。劉玉菁提到，目前了解申訴人已經前往警局報案，也到苗栗縣勞工及青年發展處申訴。劉玉菁提到，勞動單位與衛生單位都同時知道，案子也進入司法處理程序。不過，今日也已發文給苗栗縣衛生局，評估是否涉及《醫師法》，後續再就苗栗衛生局蒐集資訊，進行判斷。至於是否會公告在「醫事人員性平事件資訊專區」，劉玉菁說，若邱醫師經過懲戒處分，就會將資料放在資訊專區公開。