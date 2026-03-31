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▲民眾到訪澄清湖畔，可找尋這隻高度達9公尺、外型奇特、難以被歸類為任何已知品種的藝術裝置，一睹自然景觀與創意結合的奇幻場景。（圖／高市府文化局提供）

澄清湖園區繼破牆而出的「巨大章魚」裝置吸引民眾觀賞熱潮，這次將再有大型生物神秘現身。高雄市政府4/3-4/6在衛武營推出「恐龍酷樂園」兒童節系列活動，高市府文化局今（31）日也特別釋出加碼彩蛋，公布有高度達9公尺大型史前巨獸現蹤澄清湖面。邀請民眾到訪澄清湖畔，找尋這隻外型奇特、難以被歸類為任何已知品種的藝術裝置，一睹自然景觀與創意結合的奇幻場景。陳其邁指出，這次在湖面現身的嘉賓身分相當神祕，「大家看到它可能會想這到底是哪種生物？我們就留給大家想像。」雖然牠的品種無法被定義，但市府想帶給民眾驚喜的心意一定可以被定義。今年年初在果嶺自然公園及澄清湖推出結合景觀的藝術裝置，展現不一樣的視覺驚喜，深受民眾喜愛。本次以食品級安全材質的大型裝置融入自然景觀，在水質安全的前提下豐富節慶氛圍，開啟市民對這片自然空間的無限想像，市府與台水公司亦持續落實澄清湖嚴格的污染管制與保護措施，請市民朋友放心，也歡迎大家到澄清湖園區走走，與水漾綠意及創意相遇。高市府文化局指出，此次展出高9公尺、寬８公尺的水中巨獸裝置，整體為充氣造型氣膜內嵌浮台，製作材質通過財團法人紡織產業綜合研究所（TTRI）的嚴格試驗，完全符合衛生福利部《食品器具容器包裝衛生標準》之重金屬（鉛、鎘等）溶出標準，確保該裝置保證不會釋放有害物質至水中，且經特殊設計，主結構內嵌造型真空鋼管及基礎浮力平台，利用空氣充氣撐起造型，所有支架均隱藏於裝置內部，不與水源直接接觸，而裝置設置地點更是距離自來水取水口２公里遠，不會干擾淨水場的正常取水作業。再配合自來水公司澄清湖淨水場既有的高級淨水程序與監控系統，可確保不會影響大高雄地區的民生用水安全。台灣自來水公司第七區管理處表示，澄清湖淨水場現已升級為高級淨水場，處理流程包含前臭氧接觸、脈動式膠凝沉澱、結晶軟化、快濾、後臭氧及生物活性碳濾床等高科技處理單元。本次澄清湖水域經與市府現地會勘，符合使用規範。此外，台灣自來水公司澄清湖淨水場皆有安裝嚴密偵測及重金屬採樣檢測，防止任何可能污染水源的事件，淨水場更備有三個生物檢測系統全天候的監控，原水水質會每日分析及量測，確保所有進入淨水廠的水源品質，並即時因應，確保進入淨水流程的水源品質，水公司樂見本次市府推出的水中巨獸裝置讓澄清湖展現不同風貌，也會確保水質嚴格控管。