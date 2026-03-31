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▲大聲（下）闖入TXT工作室開直播，讓許多粉絲點開畫面嚇一跳。（圖／翻攝自WEVERSE）

韓國男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）的成員秀彬今（31）日無預警打開WEVERSE直播，然而許多粉絲充滿期待點進去畫面後，出現的竟然是BIGBANG大聲的臉，讓許多人以為自己手機當機，為此大聲笑著說他闖入了TXT的工作室，想不到秀彬手機密碼太好猜，因此他就打開直播了，讓許多粉絲全笑瘋。直播一開始，大聲先對著鏡頭語出驚人表示：「TXT，你們的工作室已經被我入侵了。」甚至還搞笑對TXT喊話：「TXT！快投降！趕快劇透你們下一張專輯吧！我超好奇！」接著大聲還一本正經說：「我現在就在TXT的工作室，你們應該嚇到了吧？我已經駭進TXT的帳號了。」讓原本還搞不清楚狀況的粉絲笑到不行，完全沒想到點開秀彬直播，第一個看到的竟然會是BIGBANG前輩的臉。更搞笑的是，大聲接著把本次事件矛頭指向秀彬，「秀彬的密碼實在太簡單了，他的密碼是『soobiniloveyou』，他實在太愛自己了」，表示自己只是跑來TXT工作室，然後順手打開「這個，叫什麼來著？直播？喔對Weverse直播！」最後還不忘補上一句：「你們是不是都嚇到了？」最後TXT成員全部都站到直播中跟粉絲打招呼，直播就這樣短暫結束了。因為秀彬事前完全沒有預告，因此MOA（粉絲名）都以為只是成員上線和粉絲聊天，結果卻被大聲「偷家」，讓不少人第一時間滿頭問號，甚至懷疑是不是自己點錯直播間，片段曝光後也迅速在網路上掀起熱議，「愚人節是明天吧」、「也太會玩」、「還得是姜大聲」、「早上點進去還以為我走錯房間」、「因為太荒謬我甚至跳出畫面確認帳號沒錯。」