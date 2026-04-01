LINE是台灣民眾最常使用的通訊軟體之一，近期卻成為駭客高度鎖定的攻擊目標。常見手法是偽造 LINE 電腦版下載網站，誘騙用戶點擊並下載夾帶惡意程式的安裝檔，造成資料外洩或設備遭遠端控制。數位發展部資安署公布 9 個假網址，提醒民眾務必從官方管道下載，以避免落入資安陷阱。
假網站捲土重來 誤點下載恐釀個資風險
近期LINE電腦版假網站再度出現，有民眾在搜尋引擎尋找LINE安裝檔時，誤點與官方網站名稱相近的網址，下載了內含惡意程式的安裝檔。資安署指出，LINE的偽冒攻擊呈現高度組織化，利用台灣LINE高普及率，不僅攻擊數量明顯增加，攻擊手法也更精細化。除了網站外觀模仿官網，攻防時間也常配合節慶或大型活動，藉機提高誘騙成功率。
偽冒網站「搶在官網前」 9個假網址遭停用
資安署分析，近期多數案例為使用者在搜尋「LINE 電腦版下載」時，駭客透過付費廣告或 SEO搜尋引擎排名操控等手法，將假網站的搜尋結果排在官方網站前面，讓使用者不經意點進偽冒網站。為防止民眾誤點而受騙，資安署監控發現 9 個偽冒 LINE 電腦版網站，包括：
www.linekr.com
www.line-china.com
line-tw.com
line-zhcn.com
line-ios.com
www.linecl.com
www.linerm.com
www.lineoe.com
www.line-tww.com
LINE網頁版2026年上半年結束服務
如果擔心下載到惡意軟體，或是在公用電腦上有使用需求，使用「Chrome 網頁版」是相對安全的選擇，使用步驟：開啟Google Chrome瀏覽器>前往 Chrome 線上應用程式商店搜尋 LINE > 點擊「加到 Chrome」> 點擊「新增擴充功能」安裝完成後，點擊瀏覽器右上角擴充功能列中的LINE 圖示即可登入，可用手機LINE掃描QR Code圖示，或是在手機LINE上輸入網頁版顯示的號碼。雖然LINE網頁版對於上班族來說相當方便，但官方其實已經公告「2026年上半年」就會結束該服務，屆時可能需要下載LINE App才能使用。
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近期LINE電腦版假網站再度出現，有民眾在搜尋引擎尋找LINE安裝檔時，誤點與官方網站名稱相近的網址，下載了內含惡意程式的安裝檔。資安署指出，LINE的偽冒攻擊呈現高度組織化，利用台灣LINE高普及率，不僅攻擊數量明顯增加，攻擊手法也更精細化。除了網站外觀模仿官網，攻防時間也常配合節慶或大型活動，藉機提高誘騙成功率。
偽冒網站「搶在官網前」 9個假網址遭停用
資安署分析，近期多數案例為使用者在搜尋「LINE 電腦版下載」時，駭客透過付費廣告或 SEO搜尋引擎排名操控等手法，將假網站的搜尋結果排在官方網站前面，讓使用者不經意點進偽冒網站。為防止民眾誤點而受騙，資安署監控發現 9 個偽冒 LINE 電腦版網站，包括：
www.linekr.com
www.line-china.com
line-tw.com
line-zhcn.com
line-ios.com
www.linecl.com
www.linerm.com
www.lineoe.com
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LINE網頁版2026年上半年結束服務
如果擔心下載到惡意軟體，或是在公用電腦上有使用需求，使用「Chrome 網頁版」是相對安全的選擇，使用步驟：開啟Google Chrome瀏覽器>前往 Chrome 線上應用程式商店搜尋 LINE > 點擊「加到 Chrome」> 點擊「新增擴充功能」安裝完成後，點擊瀏覽器右上角擴充功能列中的LINE 圖示即可登入，可用手機LINE掃描QR Code圖示，或是在手機LINE上輸入網頁版顯示的號碼。雖然LINE網頁版對於上班族來說相當方便，但官方其實已經公告「2026年上半年」就會結束該服務，屆時可能需要下載LINE App才能使用。