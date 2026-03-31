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2026年年底地方大選腳步逐漸接近，各黨派的參選人選陸續出線，台北市部分，國民黨已經確定由現任市長蔣萬安出馬爭取連任，整體氣勢相當穩定，反觀民進黨這邊，人選至今未定案，讓綠營地方人士焦慮，雖然有許多討論聲音，除了已經登記的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，另外，行政院副院長鄭麗君、立委王世堅也常被提起、最近還傳出可能由沈伯洋出戰。對此，「卡神」楊蕙如開砲，她提到以前覺得吳怡農不適合選台北市，怕會拖累全台灣的選情，但看到現在的局勢，她才發現吳怡農不是最慘的選項，提名沈伯洋真的會大陣亡。民進黨內最早表態想選的是吳怡農，雖然形象不錯，但黨內似乎更中意有行政經驗的大咖，像是行政院副院長鄭麗君，就被很多人點名是「最強對手」，不過鄭麗君參選意願不高，另外還有全國知名度高的立委王世堅，他也表態不會參選，近期不分區立委沈伯洋也被列入討論名單。誰要去挑戰蔣萬安，黨內仍然沒有共識，導致提名進度持續卡關。楊蕙如在臉書罵得毫不留情，她直言如果民進黨最後真的提名沈伯洋出來選台北市長，那綠營在2026年可能會全軍覆沒，甚至連2028年的大選也會岌岌可危。她感嘆，人總要遇到更爛的才會知道珍惜，以前覺得吳怡農不夠好，現在看來簡直是好太多了。她最後比喻，有正常的食物誰想吃餿水？有網友留言提到「我還記得我問過妳吳怡農，沒想到時至今日已經變成一個比較沒這麼爛的選擇了」，楊蕙如則回應「我發現如果現在推吳怡農已經會讓我珍惜了。」