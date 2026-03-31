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台灣票據交換所今(30)日舉行「114年金融機構暨電子支付機構推廣獎勵活動」頒獎典禮。台新新光金控旗下子公司台新銀行、新光銀行合計囊括5項大獎，顯見2家銀行在金流服務、金融科技的表現，獲得市場高度肯定。台灣票據交換所ACH(媒體交換自動轉帳)業務推廣獎勵代收服務是評選金融機構代收付領域成就的重要指標之一。台新銀行本次一舉囊括「業務卓越獎-ACH業務績優」、「創新卓越獎-發eDDA指定機制」、「普惠典範獎-小額匯兌服務拓展」、「普惠典範獎-多元繳費通路拓展」4座獎項，得獎數領先同業。統計ACH批次代收與代付合計交易量，在參加ACH業務的金融機構中排名前三大，ACH代收業務更連續六年排名第一，合計每年代收代付的交易量將近3,000萬筆，充分展現台新銀行在現金管理代收付領域的系統資訊處理能力與業務績效，深受客戶的信賴與肯定。台新銀行為提供即時且便利的電子化授權管道，除了提供網頁插卡、台新ATM授權驗證，以及網銀雙因驗證外，更開發行動銀行APP搭配生物辨識機制，以最方便、安全的方式提供即時授權，比起傳統紙本授權可減少7天工作時間，應用場景涵蓋證券、保險類授權扣款、移工小額匯兌等業務；在金融科技跨域應用的部分，亦拓展多元繳費通路並布建多元的繳費管道，讓民眾隨時隨地都能輕鬆完成日常生活所需的各項繳費，落實普惠金融願景。新光銀行則獲頒「eDDA業務績優獎」獎項，彰顯其在銀行業界的卓越表現。新光銀行電子直接付款授權(eDDA) 允許用戶透過網路以晶片金融卡、自然人憑證或銀行網銀雙因機制(如OTP)，直接在線上完成銀行帳戶授權，具備快速、安全、無紙化等優點，付款人可向指定的收款人設立電子直接付款授權指示，決定其最高金額、生效日期長度和週期，完成設立後可即時生效。作為企業客戶的可靠財務夥伴，新光銀行將持續專注於提供量身訂造的金融解決方案，幫助企業實現其財務目標；透過發展現金管理多元化服務，包含多元化繳款通路的代收業務、企業網路銀行交易平台以及票交所代理收付業務等，確保企業的資金管理更為流暢、安全。展望未來，台新銀行、新光銀行將持續為客戶提供更符合其需求的金流服務，讓客戶在資金運用規劃上兼具靈活彈性與交易安全。預計2家銀行完成合併後，將進一步整合既有的資源，打造優質的金融服務平台，成為客戶最信賴的智慧好夥伴。