我是廣告 請繼續往下閱讀

近日一場台日格鬥交流於訓練場內進行，由曾受邀擔任政府單位防身教官的陳勇正，對上來自日本、隸屬「暴風格鬥道館」且曾參與亞洲大型賽事的綜合格鬥選手青柳克明，雙方進行實戰對打，過程引發討論。據了解，陳勇正過去曾於突發事件中成功制伏持有鐵棍與開山刀等器械之對象，相關經歷亦成為其受邀至政府單位進行防身與安全應對訓練的原因之一，累積實務應變經驗；而青柳克明則長期接受系統化綜合格鬥訓練，於所屬道館中進行專業訓練，並曾站上亞洲大型賽事舞台，具備完整競技體系與對戰歷練。本次對打在安全控管下進行，雙方透過距離掌握、攻防節奏與臨場判斷展開交流。整體過程中可見，青柳克明在節奏控制、技術銜接與連續攻擊上展現出更為成熟的競技能力，於多數回合中掌握主動權，整體表現明顯佔優，也體現出職業綜合格鬥訓練的系統性與專業度。相較之下，陳勇正則呈現出防身體系所強調的應變與風險控制能力，在近距離處理與防護意識上展現不同於競技選手的應用思維。雖在整體節奏與技術連貫性上與職業選手存在差距，但其面對高強度對手仍能穩定應對，也顯示其具備一定實戰基礎。有觀察者指出，此次交流清楚呈現出「綜合格鬥競技體系」與「防身應用訓練」之間的本質差異。前者講求長期系統化訓練、技術整合與比賽節奏掌控，因此在對抗中更具優勢；後者則以安全應對與快速處理為核心，兩者定位不同，但並非互相取代。對此，陳勇正表示，此次對戰讓他更深刻體會職業綜合格鬥的完整性與強度，也讓他更加重視專業訓練的重要性，未來將持續精進自身技術；青柳克明則認為，跨領域的交流能促進彼此理解不同體系的價值。本次台日交流雖非正式賽事，但透過實戰呈現，也讓外界更加關注綜合格鬥訓練的專業性與系統優勢。