隨著全台期待的「亞洲新地標」淡江大橋預計於五月完工，一場結合歷史文化與現代工程美學的旅遊盛事正式拉開序幕。「淡水古蹟博物館」與「十三行博物館」攜手串聯周邊豐富資源，推出「淡水299」主題遊程，主打橫跨淡水河右岸與左岸、共11條精選路線，結合「陸上深度導覽」與「河面海上巡禮」。活動自去年12月開跑以來，已吸引超過500名旅客參與並獲得高度好評。五月份場次將於4月1日上午10時正式開放報名，仍維持每人最低299元，邀請民眾用全新視角的體驗淡水文化之旅。
亮點1：專人導覽、手作體驗、雙館門票全包
本次遊程精心規劃11條各具特色的主題路線，不僅強化了淡水河左右岸的觀光鏈結，更提供高規格的服務配置。每條路線均包含全程專人帶隊、專業講解、配備導覽耳機，並已包含博物館門票，確保旅客能無負擔地沉浸在左右岸的文史魅力中。現在報名參加遊程，還贈送水岸漫遊徽章，數量有限。
亮點2：全齡友善設計，平假日均一價
考量到國旅多元需求，遊程特別規劃平假日出發均一價，無論是銀髮族偏好平日慢活，或是親子家庭規劃假日出發，皆享有相同超值報名費。
亮點3：專屬視野，包船巡航！近距離直擊淡江大橋工藝之美
除了豐富的陸域行程，本次遊程最受矚目的亮點在於「海上巡禮包船」。遊客登船後，將以絕佳的近距離視角與即將完工的淡江大橋合影，避開岸上人潮，捕捉最震撼的視覺體驗。航程中亦有橋體建築工法導覽，讓旅客從全新維度了解這座單塔不對稱斜張橋的設計秘辛。
請上網搜尋 「雄獅淡水299」或上「與橋同行 淡八共鳴」活動網頁查詢。
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本次遊程精心規劃11條各具特色的主題路線，不僅強化了淡水河左右岸的觀光鏈結，更提供高規格的服務配置。每條路線均包含全程專人帶隊、專業講解、配備導覽耳機，並已包含博物館門票，確保旅客能無負擔地沉浸在左右岸的文史魅力中。現在報名參加遊程，還贈送水岸漫遊徽章，數量有限。
亮點2：全齡友善設計，平假日均一價
考量到國旅多元需求，遊程特別規劃平假日出發均一價，無論是銀髮族偏好平日慢活，或是親子家庭規劃假日出發，皆享有相同超值報名費。
亮點3：專屬視野，包船巡航！近距離直擊淡江大橋工藝之美
除了豐富的陸域行程，本次遊程最受矚目的亮點在於「海上巡禮包船」。遊客登船後，將以絕佳的近距離視角與即將完工的淡江大橋合影，避開岸上人潮，捕捉最震撼的視覺體驗。航程中亦有橋體建築工法導覽，讓旅客從全新維度了解這座單塔不對稱斜張橋的設計秘辛。
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