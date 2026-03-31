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▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖/NOWNEWS製）

▲1、2月統一發票開獎 全聯開出1張千萬發票大獎。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲統一超商最新一期2026年1~2月統一發票中獎資訊。（圖／7-11提供）

▲全家115年1-2月統一發票中大獎名單。（圖／全家提供）

▲7-11統一發票中獎獎金加碼優惠。（圖／翻攝自7-11）

統一發票1、2月中獎獎號在25日已公布，全家、7-11、全聯開出多組千萬大獎，共計有31位幸運兒，其中有人在超商買茶葉蛋、飲料就中大獎，《NOWNEWS》整理1、2月中獎獎號、千萬獎清冊、最划算領法，只要到在7-11使用200元發票獎金就可兌換到280元的商品，相當於多賺80元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。◾台中向上門市，中獎者消費65元購買豆漿、豆腐商品◾台北文山興隆，幸運中獎者消費446元購買滷味拼盤、泡麵、飲品◾新北市板橋區的7-11館東門市花80元購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品◾台北市中正區的7-11臺醫東門市花39元購買民生用品◾台中市大雅區的7-11神林門市花130元購買民生用品◾桃園市平鎮區的7-11高義門市花6元手續費◾台南市柳營區的7-11宜翔門市花55元購買統一麵包、飲品◾高雄市三民區的7-11後驛門市花190元購買民生用品◾台北市內湖區的7-11成竹門市花149元購買民生用品◾台北市中正區的7-11臺醫東門市花65元購買鮮食、飲品◾新北市鶯歌區的7-11長虹門市花費42元購買鮮食◾全家屏東愛園店，以39元購買兩瓶茶飲◾全家冬山義成店，花費80元購買水、茶飲及咖啡◾全家鶯歌車站店，花費119元購買uno pasta奶油蒜香雞義大利麵及綠茶◾全家大里金大發店，以300元購買10杯Let's Café特大杯冰經典美式◾全家芎林綠獅店，53元購買夯番薯及茶葉蛋◾全家三峽大勇店，47元購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水◾全家內埔壽比店，購買品項未公布，花費99元◾OKmart基隆中興門市，花費78元，購買OKchoice鮮食商品◾高雄市「林園港嘴店」，花35元購買紅包袋◾台中市「東勢東崎店」，購買Hi café 大杯特濃美式若中得五獎（1000元）、六獎（200元）或雲端發票百元專屬獎，民眾可選擇到四大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK便利商店），以及全聯福利中心、美廉社辦理兌領。只需出示中獎發票並攜帶身分證明文件，即可完成流程。兌獎時間為每日9時至23時，期間可選擇領取現金、兌換商品或轉為儲值金；若於非開放時段，則僅提供商品或儲值金兌換。各通路為吸引民眾兌獎，也同步推出加碼優惠。其中以7-11的方案CP值最高，，對經常購買咖啡的消費者而言相當划算。此外，7-11也針對儲值與商品兌換提供不同回饋，選擇儲值可拿5%購物金，若直接兌換商品則提高至10%。全家則推出多元回饋選項，包括兌換現金，贈送20元購物金（滿200元消費可折抵）。