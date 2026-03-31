硬碟領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司 (Toshiba) 宣布推出全新的M12系列3.5 吋[1] 近線硬碟 (HDD) ，專為營運大型資料中心的超大規模（Hyperscale）廠商與雲端服務供應商所設計。目前率先出貨的M12型號樣品為採用疊瓦式磁記錄（Shingled Magnetic Recording，SMR）技術，提供30TB至34TB[2] 的儲存容量[3]，樣品出貨已經開始進行。此外，Toshiba亦計畫於 2026 年第三季提供採用傳統磁記錄 (Conventional Magnetic Recording，CMR) 技術、容量最高 28TB的M12系列樣品。
今日是「世界備份日」（World Backup Day），這項年度國際活動的目的，是在提醒企業與個人重視資料備份與資料保護的重要性。隨著數位服務與影音內容傳輸持續擴展、雲端服務廣泛應用，以及近年 AI 與資料科學等高度仰賴大量數據的應用快速成長，全球所產生與儲存的資料量正以前所未有的速度大幅增加，使得資料備份與防護的需求比以往更加迫切。
資料中心承載全球絕大多數的資料，因此對於更高容量與更優異效能的硬碟需求日益提升，以便打造更高效的系統架構。全新的M12 系列正是為了滿足這項需求而設計，在標準3.5 吋近線硬碟(HDD)的外型規格中，大幅提升儲存容量。
M12 系列硬碟運用了 Toshiba 在開發輕薄型硬碟的過程中所累積的專有設計與分析技術，相比前幾代產品 (CMR 的MG11 系列和 SMR的 MA11 系列) 增加一片碟片，總碟片數達11片。此外，M12 系列使用的記錄介質採用玻璃取代以往的鋁基板，進而提供更高的耐用性並實現更薄的設計。此系列採用氦氣填充封裝，並結合Toshiba 專有的「磁通控制-微波輔助磁記錄 (FC-MAMR™) 技術」與SMR技術，使M12儲存容量達到 30 至 34 TB。
SMR 技術透過類似堆疊屋頂瓦片的方式排列資料軌道，以提高記錄密度。然而，由於資料磁軌重疊，在隨機寫入操作時可能會導致效能下降。M12 系列硬碟採用主機管理型的 SMR 架構，由主機系統負責管理硬碟內的資料配置和重寫。此方法能夠更高效處理資料，並降低伺服器和儲存系統環境中的效能損失。
全新SMR 硬碟的最高資料傳輸速率可達 282 MiB/s[4]，與前一代產品相比，效能提升約 8%，每 TB 的功耗 (W/TB) 則降低約 18%。M12 系列專為全天候 24/7 連續運作而設計，可提供每年550 TB 的額定工作負載量[5]， 250 萬小時MTTF/MTBF[6]，及0.35%年化故障率 (AFR)。
展望未來，Toshiba 計劃透過採用熱輔助磁記錄 (Heat Assisted Magnetic Recording，HAMR) 等新一代記錄技術，以及採用12碟片配置的產品，進一步提升硬碟的儲存容量[7]。在資料中心儲存需求不斷攀升的背景下，提升硬碟容量是滿足海量儲存需求的關鍵。
有關Toshiba硬碟全系列產品的完整資訊，請參閱資訊網頁。
深入瞭解Toshiba的儲存解決方案，敬請追蹤@東芝硬碟Toshiba
[1] 「3.5 吋」為硬碟的外型規格，不代表硬碟的實際尺寸。
[2] 容量的定義：1 TB = 一兆位元組，但是實際可用的儲存容量可能會因作業環境和格式不同而異。可用儲存容量 (包含各種媒體檔案範例) 會因檔案大小、格式、設定、軟體和作業系統及/或預先安裝的軟體應用程式或媒體內容而有所不同。實際格式化容量可能不同。
[3] 套用可變容量格式化後的儲存容量範圍。
[4] 讀寫速度可能因主機裝置，讀寫狀況及檔案大小，而有不同。
[5] 工作負載是一年內資料傳輸量的測量數值，定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。
[6] MTTF/MTBF (故障前平均時間/平均無故障時間) 並非產品使用時間的保證或預估，而是大多數產品平均故障率的統計值，與實際運作可能不同。產品的實際產品使用時間可能有所不同。
[7] 「Toshiba 率先驗證硬碟12 碟片堆疊技術」，發表於 2025 年 10 月 14 日。
* FC-MAMR™ 為 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation 的商標。
* 新聞稿內資訊 (包括產品訂價、規格、服務內容與聯絡資訊) 於發佈當日均屬最新且正確資訊，後續若有變更，恕不另行通知。
* 文中提及的公司名稱、產品名稱與服務名稱等可能是其各自公司分別持有之商標。
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資料中心承載全球絕大多數的資料，因此對於更高容量與更優異效能的硬碟需求日益提升，以便打造更高效的系統架構。全新的M12 系列正是為了滿足這項需求而設計，在標準3.5 吋近線硬碟(HDD)的外型規格中，大幅提升儲存容量。
M12 系列硬碟運用了 Toshiba 在開發輕薄型硬碟的過程中所累積的專有設計與分析技術，相比前幾代產品 (CMR 的MG11 系列和 SMR的 MA11 系列) 增加一片碟片，總碟片數達11片。此外，M12 系列使用的記錄介質採用玻璃取代以往的鋁基板，進而提供更高的耐用性並實現更薄的設計。此系列採用氦氣填充封裝，並結合Toshiba 專有的「磁通控制-微波輔助磁記錄 (FC-MAMR™) 技術」與SMR技術，使M12儲存容量達到 30 至 34 TB。
SMR 技術透過類似堆疊屋頂瓦片的方式排列資料軌道，以提高記錄密度。然而，由於資料磁軌重疊，在隨機寫入操作時可能會導致效能下降。M12 系列硬碟採用主機管理型的 SMR 架構，由主機系統負責管理硬碟內的資料配置和重寫。此方法能夠更高效處理資料，並降低伺服器和儲存系統環境中的效能損失。
全新SMR 硬碟的最高資料傳輸速率可達 282 MiB/s[4]，與前一代產品相比，效能提升約 8%，每 TB 的功耗 (W/TB) 則降低約 18%。M12 系列專為全天候 24/7 連續運作而設計，可提供每年550 TB 的額定工作負載量[5]， 250 萬小時MTTF/MTBF[6]，及0.35%年化故障率 (AFR)。
展望未來，Toshiba 計劃透過採用熱輔助磁記錄 (Heat Assisted Magnetic Recording，HAMR) 等新一代記錄技術，以及採用12碟片配置的產品，進一步提升硬碟的儲存容量[7]。在資料中心儲存需求不斷攀升的背景下，提升硬碟容量是滿足海量儲存需求的關鍵。
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[1] 「3.5 吋」為硬碟的外型規格，不代表硬碟的實際尺寸。
[2] 容量的定義：1 TB = 一兆位元組，但是實際可用的儲存容量可能會因作業環境和格式不同而異。可用儲存容量 (包含各種媒體檔案範例) 會因檔案大小、格式、設定、軟體和作業系統及/或預先安裝的軟體應用程式或媒體內容而有所不同。實際格式化容量可能不同。
[3] 套用可變容量格式化後的儲存容量範圍。
[4] 讀寫速度可能因主機裝置，讀寫狀況及檔案大小，而有不同。
[5] 工作負載是一年內資料傳輸量的測量數值，定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。
[6] MTTF/MTBF (故障前平均時間/平均無故障時間) 並非產品使用時間的保證或預估，而是大多數產品平均故障率的統計值，與實際運作可能不同。產品的實際產品使用時間可能有所不同。
[7] 「Toshiba 率先驗證硬碟12 碟片堆疊技術」，發表於 2025 年 10 月 14 日。
* FC-MAMR™ 為 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation 的商標。
* 新聞稿內資訊 (包括產品訂價、規格、服務內容與聯絡資訊) 於發佈當日均屬最新且正確資訊，後續若有變更，恕不另行通知。
* 文中提及的公司名稱、產品名稱與服務名稱等可能是其各自公司分別持有之商標。