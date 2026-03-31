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立法院財政委員會明（1）日將召開公聽會，討論因應對等關稅與淨零排碳，是否免除進口車及進口汽車零件關稅等，不過，財政部最新書面報告已指出，汽車關稅是否全面調降，將與經濟部共同研議，至於引擎、汽缸、等13項汽車零組件是否免關稅，已函請經濟部研提稅式支出評估報告。財政部表示，台灣區車輛工業同業公會今年2月26日已行文經濟部，針對引擎、汽缸、化油器、噴油嘴、離合器及安全氣囊等汽車零組件共13項貨品分類號列，為國內無產製貨品，建議將其進口關稅調降至免稅，經濟部已在3月11日函請財政部研議可行性，財政部也在3月20日函請經濟部就產業主管機關立場，研提稅式支出評估報告。有關汽車關稅部分，財政部則說，汽車關稅稅率是依我國2002年加入世界貿易組織(WTO)的關稅減讓承諾訂定，入會第一年稅率調降至29%，並分10年逐年調降至17.5%，稅率維持迄今。依據WTO最惠國待遇原則（不歧視原則），對進口貨物自發性調降關稅稅率，該稅率將一體適用於所有WTO會員國。由於關稅稅率涉及產業發展問題，未來我國是否調降汽車關稅，財政部將與產業主管機關經濟部共同研議。