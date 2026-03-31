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「115年臺中市食農教育成果展暨校園食農教育嘉年華」今(28)日在國立自然科學博物館生命科學廳前廣場盛大舉行，由臺中市政府教育局、農業局及國立自然科學博物館(以下簡稱科博館)共同主辦，集結臺中市各級學校夥伴共同參與，透過多元體驗活動與成果展示，呈現校園食農教育推動成果，吸引眾多學生、家長及市民朋友到場參與。教育局表示，本市長期推動校園食農教育，迄今已有225所學校參與食農教育課程與相關活動，透過環境教育、農事體驗及飲食教育等多元學習方式，讓學生從生活中認識農業與食物來源，培養珍惜食物與關懷環境的觀念。本次活動特別設置「趣味食農學」的學校設攤區，邀集30所市國中小及高中職學校設置攤位，透過教具展示、闖關遊戲及體驗活動，分享各校推動食農教育的創意教學成果，民眾在參與互動遊戲的同時，也能了解校園食農教育的多元面貌與學習成果。舞台活動由國光國小鼓藝社帶來充滿活力的開場表演揭開序幕，包含忠孝國小弦樂團演出、樂業國小附幼舞蹈表演以及與臺中領鮮吉祥物-小鮮共同帶來舞蹈演出的國光國小舞蹈社，精彩動態的演出內容為活動現場帶來許多活力，也吸引許多大朋友小朋友關注。教育局也表揚長期推動食農教育的學校，肯定教育現場對食農教育的投入與努力。此外，現場亦規劃闖關集章學習活動與DIY體驗，透過寓教於樂的方式讓親子共同參與，深化對食農教育理念的認識。本次活動共吸引至少1335人次參與，各攤位互動體驗的反應熱烈，展現民眾對校園食農教育的高度關注與支持。教育局指出，食農教育不僅是認識農業與飲食文化的重要學習內容，更能培養學生對環境永續與健康飲食的觀念；未來也將持續整合教育資源，推動校園食農教育課程與相關活動，讓學生在生活中學習、在體驗中成長，深化食農教育向下扎根的力量。