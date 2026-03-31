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▲▼蔡康永表示，製作單位曾經先阻止來賓爆料，確認對方真的想講才會繼續錄影。（圖／翻攝自微博）

金鐘主持人蔡康永掌舵長青綜藝節目《康熙來了》近12年，播出的內容不乏藝人爆料辛辣話題，炒熱當集收視率，蔡康永受訪時曾經默認，那些爆料基本上都是真實，且製作單位還會試圖阻止當事人分享，因為怕對方惹上麻煩，不過某些來賓都會堅持說：「我要講！」蔡康永2023年上大陸談話節目《毛雪汪》，與主持人毛不易、李雪琴聊到《康熙來了》不為人知的內幕，蔡康永說：「來賓有時候來講勁爆的事情，好像是特別來講的，我們試著阻止過一些來賓，因為我們知道他（她）會惹麻煩。」為了避免來賓因為爆料惹上一身腥，蔡康永表示：「我們會停下來確認說，你（妳）真的很想聊這件事嗎？因為我們可以不聊，然後他（她）就跟我們確認說，我要講！」蔡康永一番話讓引起不少網友熱議，「還是以前的綜藝節目好看」、「康熙真的很敢說」、「早期的爆點確實更真實，時間見證了經典」、「（爆料）大多數是真的...」、「以前的節目還是大膽一點」、「康熙就是厲害」、「太喜歡看康熙了！」《康熙來了》從2016年1月14日熄燈後，廣大粉絲敲碗節目復活的心聲不間斷，製作人詹仁雄曾經分享和主持人蔡康永、小S的合照，證實已經向中天電視台遞交初步企劃書，但計畫能否成行，關鍵全繫於兩位靈魂人物的意願，「他們兩個想不做就不做，不是我可以控制的。」對於詹仁雄的殷切期盼與網路熱議，蔡康永當時透過經紀人優雅「打臉」回歸傳聞，幽默表示：「目前沒有這樣的計劃，那是飯局大家聊得開心，詹仁雄製作人喝太開、就想太多了！」而好搭檔小S的回應則充滿義氣，她過去多次表態「康永哥要做，我一定會一起做」，將復出決定權交給蔡康永。