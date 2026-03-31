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▲經典音樂劇《歌劇魅影》風行全球40年，觀眾百看不厭。（圖／寬宏提供）

橫掃全球劇壇、觀賞人次突破 1.6 億的經典音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera），2026 年再度震撼登台！這部由樂劇大師安德魯·洛伊·韋伯創作、風行全球 40 年的不朽神作，今（31）日於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院揭開巡演序幕。全台樂迷引頸期盼的，莫過於親身感受如巴黎歌劇院地底的瑰麗氛圍，以及見證那一刻水晶燈從天而降的震撼瞬間。自1986年於倫敦西區首演以來，《歌劇魅影》已走過40個年頭，成為音樂劇史上最具代表性的標誌。本次2026台灣巡演適逢40周年紀念，特別以「最完整劇院版本」回歸，從舞台設計、服裝到音樂編制全面還原原始規格。飾演「拉烏爾」的演員羅伊‧麥卡倫（Rory McCollum）分享，這部作品之所以能長紅40年，關鍵在於跨越時代的情感共鳴。他回憶自己15歲第一次觀劇時，「當序曲響起、水晶吊燈緩緩升起的那一刻，我永遠不會忘記。」正是這種劇場才有的魔力，讓無數歌迷不分世代地瘋狂追隨。《歌劇魅影》最令人津津樂道的經典場面，首推第一幕末段的「水晶燈掉落」。這盞巨型吊燈不只是舞台裝飾，更是劇中的重要角色，象徵著魅影的憤怒與狂傲。在劇院版本中，觀眾能近距離目睹吊燈隨著音效與燈光，在頭頂上方急速墜落、碎裂，那種視覺與心理的雙重衝擊，是粉絲公認整場演出最期待、最震撼的一幕。演員們一致認為，劇院版是最能呈現這種感官張力的形式。飾演「魅影」的山姆‧溫‧莫里斯（Samuel Wyn-Morris）表示，在劇院空間中，地下湖泊的迷幻感與水晶燈的震懾力，能讓故事的沉浸感大幅提升，帶領觀眾徹底走進巴黎歌劇院的黑暗浪漫之中。本次巡演足跡遍及北中南三地，包含高雄衛武營、台北表演藝術中心及台中國家歌劇院。由於是別具意義的40周年版本，開賣後高雄、台中場次迅速完售，台北場也僅剩少量席次。首度來台的卡司們除了對台灣觀眾的熱情感到興奮，更被在地美食迷倒，雞排、水餃與小籠包已成為演員們的動力來源。這部跨越四十年的傳奇之作，將以國際級製作水平與最震撼的舞台特效，邀請全台觀眾進入那個「水晶燈掉落」的魔幻夜晚。