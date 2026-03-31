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台北地方法院在今（31）日正式對外公開京華城等三案的審理影片，揭露前台北市長柯文哲與律師在法庭上的攻防，這是自《法院組織法》修法後，國內首件獲准公開播放的重大公共利益案件影像，讓民眾能直接觀察法庭辯論與宣判的過程，尤其是柯文哲在宣判當下神情與辯論時發言，引起外界討論。律師林智群在臉書發文諷刺「司法不公」，法庭上的一些互動，根本是「VVIP」待遇。林智群律師指出，一般刑事案件的被告在庭上多半表現安分，若發言離題也常被法官打斷並拉回主軸。然而柯文哲卻能在刑事庭上大鳴大放，甚至連自己家裡沒傭人、太太跪在地上擦地板等，各種瑣碎家務事都能在法庭上暢所欲言，連辯護律師放他搭公車、騎腳踏車的簡報，法官也沒阻止。現場有三位法官、三位檢察官、書記官等法庭人員，一整天哪都不能去，只能坐在台上聽這些廢話，待遇顯然超越常人。這次北院共上架16段影音，涵蓋去年12月的言詞辯論過程以及今年3月26日的宣判實況。所有的影像中，宣判當天的影片長度最短，僅約2分51秒，卻因記錄了關鍵裁決時刻，引起最多討論；而最長的一段影片則是去年12月19日的辯論庭，長度足足超過3小時20分鐘。這系列影片記錄了法庭審理的細節，除了落實司法公開透明的法律精神，也提供社會大眾直接了解重大案件判決依據的機會。