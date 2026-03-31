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▲鞠婧禕曬出律師聲明回應逃漏稅指控。（圖／翻攝自微博）

中國女星鞠婧禕從女團SNH48轉戰戲劇圈人氣一飛沖天，不過她在2024年和前東家「絲芭傳媒」爆出合約糾紛，至今仍尚未落幕，沒想到昨（30）日更遭到公司實名檢舉逃漏稅，為此她今日氣憤發出律師函，表示會配合一切調查，並駁斥絲芭傳媒的行為是「刻意抹殺藝人演藝事業。」絲芭傳媒實名制爆料鞠婧禕刻意降低收入申報金額，2024年她所申報金額為1100萬人民幣（約台幣5090萬），不過實際收入卻超過5000萬人民幣（約台幣2億3100萬），等於隱瞞了高達85%至88%的收入，掀起巨大爭議。面對鋪天蓋地的逃漏稅質疑，鞠婧禕工作室今日發出律師聲明反擊，強調她「始終嚴格遵守國家法律法規，依法積極履行公民應盡的納稅義務」，並表示已配合完成相關抽查、檢查程序，直指所謂逃漏稅說法「完全沒有事實依據」；工作室同時痛批絲芭傳媒持續散布不實資訊、操縱輿論，企圖干擾司法程序，甚至有意「惡意扼殺其演藝事業」，因此已正式委託律師提起訴訟，要求對方承擔法律責任。事實上，這場風波源於雙方持續多年的合約爭議，鞠婧禕19歲加入SNH48後一路走紅，與絲芭傳媒合作超過10年，但雙方對合約期限卻是各說各話，絲芭傳媒主張，雙方經紀約是到2033年到期；不過鞠婧禕則稱合約在2024年6月15日就到期，主張自己是完全獨立演藝身分，使得事件關注度超高。