我是廣告 請繼續往下閱讀

曾沛慈太夯！奪《浪姐7》人氣第一

▲曾沛慈獲得人氣第一，她也在微博上用簡體字發文感謝粉絲們。（圖／曾沛慈微博）

曾沛慈參戰《浪姐7》網急喊：不能舔共

曾沛慈初舞台曲目曝光 〈一個人想著一個人〉迎戰

歌手曾沛慈唱紅〈一個人想著一個人〉、〈愛情怎麼喊停〉等歌曲，近日宣布參戰陸綜《乘風破浪的姐姐》第7季（又稱《乘風2026》、《浪姐7》），獲得矚目。正式開播前，節目組發起了網路投票，曾沛慈獲得人氣「斷層第一」，打敗蕭薔、范瑋琪等女星，甚至與第二名的徐夢潔相差24萬票，超夯人氣讓台灣網友驚呆。而初舞台她將以代表作〈一個人想著一個人〉迎戰。《浪姐7》日前公布33名參賽者完整名單，來自台灣的女星包含蕭薔、范瑋琪、曾沛慈、徐潔兒、江語晨。節目開播前，官方舉辦「姐姐夯爆了」網路投票，曾沛慈目前以34萬4500票斷層領先，與第二名徐夢潔的10萬7050票，相差約24萬票。隨後，曾沛慈也在微博上用簡體字發文感謝粉絲們，「來到《乘風2026》， 我收到了來自四面八方的鼓勵～這一切讓我很感動，也更有勇氣和力量！請收下我的感謝和心意，我會繼續努力，加油！也請大家期待我們的初舞台直播！」台灣網友則相當驚訝曾沛慈竟在中國有著如此高的人氣，打敗李心潔、蕭薔等人氣女星。不少人認為曾沛慈會是《浪姐7》的黑馬，留言給予她滿滿鼓勵，但也有不少人擔心她會「淪陷」，表示：「希望曾沛慈別讓我失望」、「期待有好表現，但不能舔（共）是真的」。據悉，本季將迎來全新的賽制內容，全程採直播、無修音的方式呈現，對於藝人來說會是一大挑戰，不過曾沛慈是選秀節目出身，對她來說想必也不是件難事。而初舞台她將以代表作〈一個人想著一個人〉迎戰。