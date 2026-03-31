大樂透第115000040期今（31）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1億元，開獎時間在每週二、五晚間20時30分，透過直播最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新3月31日（週二）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看成為今晚會不會變億萬富翁吧！
🟡3月31日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：稍後開出。
49樂合彩：稍後開出。
今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。
3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透玩法一次看！買法、獎金金額、規則
大樂透每注定價為新台幣50元，投注方式採「49選6」模式，由彩迷從01至49號中任選6個號碼進行單注投注。每期投注截止時間設定於晚間8時整，並固定於每週二與週五晚間20時30分透過現場直播進行開獎作業。開獎程序中，系統將隨機抽出6個「基本號碼」與1個「特別號」，此組號碼即為當期判定各獎項之依據。
根據獎金兌領規定，民眾選定之6個號碼中，若有3個（含）以上對中當期開出之6個基本號碼，即符合中獎資格並得依規辦理兌領。需特別注意的是，「特別號」之判定僅適用於貳獎、肆獎、陸獎及柒獎。根據台灣彩券官方數據，想精準命中6個基本號、奪下頭獎的機率僅約1398萬分之一，這「千萬級別」的超高難度，也讓每位頭獎主顯得格外神運。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大樂透獎號：稍後開出。
49樂合彩：稍後開出。
今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。
3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透每注定價為新台幣50元，投注方式採「49選6」模式，由彩迷從01至49號中任選6個號碼進行單注投注。每期投注截止時間設定於晚間8時整，並固定於每週二與週五晚間20時30分透過現場直播進行開獎作業。開獎程序中，系統將隨機抽出6個「基本號碼」與1個「特別號」，此組號碼即為當期判定各獎項之依據。
根據獎金兌領規定，民眾選定之6個號碼中，若有3個（含）以上對中當期開出之6個基本號碼，即符合中獎資格並得依規辦理兌領。需特別注意的是，「特別號」之判定僅適用於貳獎、肆獎、陸獎及柒獎。根據台灣彩券官方數據，想精準命中6個基本號、奪下頭獎的機率僅約1398萬分之一，這「千萬級別」的超高難度，也讓每位頭獎主顯得格外神運。