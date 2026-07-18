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市場對AI股是否估值過高的憂慮加劇，晶片股持續呈壓，加上中東局勢不明朗，油價波動向上，影響美股週五全線向下。此外，中國新創公司Moonshot AI發布的新款模型，號稱縮小與美國頂級產品的差距，也對半導體板塊產生衝擊。根據《CNBC》報導，Edward Jones的高級投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）表示，用戶對AI的需求、對價格越來越敏感，市場出現疲態並開始懲罰那些支出過於激進的公司。最新的進展是來自中國開源模型帶來的競爭，據悉性能可與Anthropic、 OpenAI等領先產品媲美，加強了人們對AI技術支出速度是否過快的疑慮。不過，庫爾卡法斯也不忘補充，這些波動其實也表明，AI主題可能正在走向成熟、而非衰落，認為這是變革性投資週期健康發展的一部分。17日收盤，美股道瓊工業指數終場下跌406.55點或0.77%，收在52146.42點；標普500指數下跌76.08點或1.01%，收在7457.69點；科技股為主的那斯達克指數下跌361.70點或1.40%，收在25520.25點；費城半導體指數下跌193.612點，或1.63%，收在11673.891點。重磅股方面，蘋果取代輝達（Nvidia）成為全球最大市值企業，當天2者收盤股價分別漲0.14%和跌2.21%；晶片股持續走弱，英特爾（Intel）、超微半導體（AMD）收別分別跌2%和1%。還有馬斯克的SpaceX，因其星艦（Starship）火箭故障暫時取消發射，影響股價一度急滑，收盤時仍跌約5.4%，已是連續第6個交易日下跌，自從該公司被納入那斯達克100指數以來，股價已累積跌了近23%。