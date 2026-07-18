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今起高溫炎熱+午後大雷雨！周末、下周降雨熱區一圖看

▲今天受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，午後大台北地區、其他山區有局部短暫雷陣雨，下周到周五都要嚴防午後大雷雨。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

西北太平洋熱帶擾動不安分！未來兩周活躍可能生成颱風

第二周南方水氣增多，降雨機率增加，未來2周西北太平洋熱帶擾動較為活躍，惟模式對熱帶系統的預報不確定性較大，請留意氣象署發布的最新預報資訊。

▲氣象署説，第一周初西南風影響️，隨後副高增強，高溫炎熱；第二周南方水氣增多，降雨機率增加，未來2周西北太平洋熱帶擾動較為活躍，可能形成颱風。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，未來一周天氣炎熱，局部高溫上看36度以上，今（18）日起南部不定時有陣雨或雷雨，其他地區午後也有雷陣雨，尤其今天大台北、各山區雨勢較大。另外，未來兩周西北太平洋熱帶擾動發展活躍，不排除颱風生成的可能性，但由於時間尚遠，不確定性高，仍待觀察。氣象署表示，今天受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，其他地區為多雲到晴；清晨至上午，中部地區有零星短暫陣雨，午後大台北地區、其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨，這樣的天氣型態將一直持續到下周一。氣象署提到，今天各地高溫普遍32至35度，大台北盆地、中部地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生機率；近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級，民眾外出要記得防曬及補水。氣象署說，下周二（21日）至周五（24日）環境逐漸轉偏南風，迎風面降雨逐漸減少；午後中部以北、宜蘭及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北及宜花山區並有局部大雨。至於最近是否又會有颱風生成？氣象署則解釋，未來兩周的天氣展望，第一周初西南風影響️，隨後副高增強，高溫炎熱；