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二度拒絕市長勸進 曾當面被警告

▲新北市長侯友宜和市議員戴湘儀互動宛如父女。（圖／擷取自戴湘儀臉書）

侯友宜「鐵漢柔情」 機捷深夜目送

退選不怪罪 一句電話逼哭她

▲戴湘儀宣布放棄連任市議員的那一天，新北市長侯友宜致電關心她，讓她感動差點落淚。（圖／記者葉政勳攝）

關心非主流政策

侯友宜幫緩頰

宣布放棄連任市議員的戴湘儀出身媒體界，2020年應新北市長侯友宜之邀加入市府團隊，被外界視為「侯家軍」。她接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時回憶，當年曾兩度拒絕侯友宜邀請角逐市議員，「我不太適合啦！我講話很直」，更說自己曾被長官叫到小房間，告誡「不可以這樣跟市長講話」，甚至侯友宜自己也曾說「戴湘儀最不怕我」。然而當她宣布放棄連任，侯友宜打的第一通電話不是罵她，而是說「湘儀，妳之後如果有需要幫忙，我一定全力支持」，講到這她語帶哽咽，似乎想起和侯友宜多年共事的點滴。戴湘儀曾是電視台記者，2020年進入新北市府團隊擔任副發言人，由於她亮麗的外表，且時常在市長侯友宜受訪時在身後出現，被媒體封為「最美背後靈」。2022年她投入新北市新莊區議員選舉，以1.8萬票成功當選，被外界視為「侯家軍」。然而，外界不知道的是，在當年投入參選前，她其實「兩度拒絕」了侯友宜的參選勸進。「我的個性其實很不適合（政治）！」戴湘儀笑說，自己就事論事、講話太直，當年在市府擔任幕僚時，就常當面跟侯友宜頂撞「市長，這樣不行、這樣不對」，甚至還曾被其他長官私下拉到隔壁小房間警告：「湘儀，不可以這樣跟市長講話！」後來市府在直播玩快問快答，被問到「誰最不怕侯友宜」時，侯友宜還當場直接點名「戴湘儀」，笑稱她平時「都不給我台階下」。戴湘儀透露，其實她與侯友宜個性很像，都不喜歡政治的事情，而是做事，這也是兩人能建立起深厚信任的原因。雖然外界總用政治標籤來看待「侯家軍」，但對戴湘儀而言，侯友宜私底下更像是一位照顧後輩的慈父。她感性的分享一個小故事，有次跑完偏遠地區的行程已是深夜，她本想自己想辦法回家，侯友宜就叫她上車。把她送到捷運站下車後，侯友宜還特別交代隨扈「等一下」，堅持要親眼看到戴湘儀搭上手扶梯、上了月台後，座車才駛離。此外，有一次新北發生重大事故，侯友宜要到殯儀館慰問，她也到場，結果侯友宜反問她「妳來做什麼，妳不要下去啦，等等有屍體」，就把戴湘儀握到後面去，「真的是很感人，他真的很照顧他的幕僚跟下屬」。今年3月，戴湘儀在初選領表最後一天拋出不連任宣言，外界譁然。她透露，發布新聞稿後因為漏接電話，回撥才發現侯友宜親自打來。侯友宜第一時間非但沒有任何責備，反而像爸爸一樣關心她：「湘儀啊，妳有沒有想要做什麼？有沒有需要我幫忙的地方？妳都儘管說。」侯友宜更對她說，身為長輩，當然不希望自己的晚輩受委屈，只要她開心就好。這番話讓多番考慮最後選擇放棄連任的戴湘儀，當場感動得差點落淚。談起這三年的議員生涯，戴湘儀坦言，傳統的「討好式選服」讓她最為抗拒。她提到，新莊雖然有副都心等新興社區大樓，但也包含許多舊城老市區，大部分長輩還是抱持「有看到人才是有做事」的傳統觀念。「但我常會去跟這些人挑戰，我會直接問她們『妳今天看到我了，那我實際上幫妳做了什麼嗎？』」戴湘儀認為，如果為了選票，她大可以去關心機車位、關心交通等容易看見成效的大眾議題。但她不想做這種討好式的齊頭平等，反而堅持把心力投在「沒人要碰的小眾議題」上，例如精神障礙者的心理活動、身心障礙者的友善沙灘，以及情緒教育、音樂教育等。因為關注的議題太過非主流，連侯友宜有時候都會開玩笑問她：「戴湘儀在做什麼事情」甚至有時候還當和事佬，幫她向地方里長緩頰：「湘儀在做這些事情，我也不是很清楚啦，但也是對大家好的事啦！」只是隨著即將卸下議員身份，戴湘儀有無「託孤」關心的小眾議題。她笑說，日前在某一場管樂活動上，剛好民進黨的林秉宥跟民眾黨的陳世軒都在台上，她還直接在台上跟兩人開玩笑說：「我來交代一下後事！這些音樂的補助，要拜託你們多多支持了」，她相信不管什麼顏色，應該還是會有很多人關心文化、教育的事情，而她也還是想做公共事務，也很感謝支持者這段時間的照顧，「不能說是離開，搞不好以後還是在新北做事，真的很感謝他們。」