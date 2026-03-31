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民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，立法院內政部長劉世芳等官員因國籍疑慮拒絕接受質詢，行政院長卓榮泰也指示在身分確認前不予提供相關資料，雙方陷入僵局。對此，前副總統呂秀蓮於3月31日公開聲援李貞秀，根據兩岸國籍法的相關規定，李貞秀在取得中華民國國籍後應已自動喪失原籍，呼籲朝野應拋開意識形態，回歸法律本質處理。呂秀蓮詳列法律條文，指出依照中華人民共和國《國籍法》，凡定居外國並自願取得他國國籍者，即自動喪失中國國籍，除非身分為「國家工作人員」才不得退出。因此，李貞秀依法不必特別申請放棄，除非政府能拿出她是對岸公務人員的證據，否則參政權應受保障。呂秀蓮質疑，內政部強逼李貞秀提出放棄證明，雖在國家安全情感上「難說不合理」，但在法律實務上卻有違法行政之嫌，甚至可能造成台灣民主制度的「土石流」危機。現行中華民國《國籍法》規定取得國籍滿十年的新住民，即可參選包括正副總統在內的十項公職，呂秀蓮提出，此一門檻是否符合當前國情與民意，值得國會重新檢討。她建議可參考美國憲法，研議在《總統副總統選舉罷免法》中增訂條款，限制非本國出生公民參選總統副總統，以確保國家的絕對忠誠與安全。她指出，根據研究顯示台灣民眾對民主的認同度正在下降，身為立法者應優先處理制度漏洞，而非僅在個案上爭吵。政黨運作與預算審查，呂秀蓮質疑，憲法明訂立委任期為四年，為什麼民眾黨可以擅自將不分區任期減半、隨意切割並遞補新人？同時，她也說行政院提出長達八年的預算案，為什麼可以由任期僅四年的立委審議下屆政府的預算呢？呼籲立法院長韓國瑜及朝野黨團總召，正視這些漠視法律的亂象。