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隨著臺灣選手頻繁參與國際賽事，運動員所面對的挑戰已不僅止於場上競技。從賽後國際媒體訪問、與各國選手交流，到海外賽事的日常溝通，語言能力逐漸成為運動員不可忽視的重要能力之一。像是已圓滿落幕的2026年臺北世界室內拔河錦標賽，就吸引來自14個國家、地區、逾千名選手來台參賽。企業持續投入相關資源，期望協助運動員在競技之外，培養面向國際的基本能力，讓努力不僅被看見，也能被完整傳達。本屆賽事為臺灣首次取得世界級室內拔河錦標賽主辦權，吸引包括英格蘭、義大利、日本、韓國等多國隊伍參與，競爭激烈。臺灣代表隊繳出9面金牌、1個第四名，創下隊史最佳紀錄。其中拔河隊在女子500公斤級完成4連霸，女子540公斤級拿下金牌，展現臺灣在拔河運動上的深厚實力。長期投入語言教育的巨匠外語，近年持續支持景美女中與台師大拔河隊選手進行英語學習，提供語言課程與相關學習資源，協助選手在高強度訓練之外，逐步建立基礎溝通能力。透過穩定的學習安排，讓選手在面對國際場合時，能更從容應對各類交流情境。巨匠外語表示，台灣在多項運動領域具備世界級競爭力，但在國際舞台上，選手除了以成績被看見，也需要具備表達與溝通的能力。語言不只是工具，更是讓世界理解台灣的重要橋梁。女子拔河隊教練郭昇指出，選手平時訓練時間長，課業與訓練並行，學習資源相對有限。透過企業支持導入語言學習機會，不僅有助於提升學生在國際場域的應對能力，也讓其在未來升學或職涯發展上擁有更多選擇與可能。此次女子拔河隊於國際賽事奪冠，不僅展現臺灣在拔河運動上的競爭優勢，也反映出運動與教育資源逐步整合的發展趨勢。隨著台灣選手持續走向世界舞台，如何在競技實力之外，同步培養跨文化溝通能力，亦成為體育人才培育的重要面向之一。