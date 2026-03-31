加拿大歌后席琳狄翁（Céline Dion）在昨（30）日58歲生日這天正式宣布復出，將在今年9月重返舞台，於法國巴黎舉行10場演唱會，讓全球歌迷相當振奮，她在IG釋出一段影片，親自向粉絲分享好消息，坦言自己在積極治療「僵硬人症候群」多年後，身體狀況穩定，已經重拾唱歌與簡單的舞蹈動作，「我感覺很好，很強壯！」
席琳狄翁9月巴黎唱10場 本人：興奮多過於緊張
席琳狄翁預定在2026年9月至10月間，於巴黎郊區的巴黎拉德芳斯體育館（Paris La Défense Arena）舉辦共10場演唱會，她提到，雖然即將重返舞台依然會有些緊張，但更多的是期待與興奮，也感謝所有歌迷在這段艱難時期給予的陪伴與支持。
席琳狄翁罹僵硬人症候群 目前尚無治癒方法
2022年12月，席琳狄翁首度公開罹患罕見自體免疫疾病「僵硬人症候群」，這種疾病會導致軀幹、手臂與腿部肌肉僵硬，目前尚無治癒方法，只能透過治療與藥物緩解症狀。席琳狄翁的健康狀況也迫使她暫停巡演與公開演出，距離上一次在演唱會登台，已經是2020年3月在美國新澤西州的場次。
席琳狄翁復出開唱的消息引發全球媒體、樂迷高度關注，許多粉絲在社群平台留言祝賀，稱她為「堅強的傳奇」，「我的錢包已經準備好了，但我的心臟還沒準備好面對搶票網頁」、「給歌迷最好的生日禮物」、「我們愛妳，但請務必量力而為，不要為了演出犧牲健康！」
Céline Dion IG
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席琳狄翁預定在2026年9月至10月間，於巴黎郊區的巴黎拉德芳斯體育館（Paris La Défense Arena）舉辦共10場演唱會，她提到，雖然即將重返舞台依然會有些緊張，但更多的是期待與興奮，也感謝所有歌迷在這段艱難時期給予的陪伴與支持。
2022年12月，席琳狄翁首度公開罹患罕見自體免疫疾病「僵硬人症候群」，這種疾病會導致軀幹、手臂與腿部肌肉僵硬，目前尚無治癒方法，只能透過治療與藥物緩解症狀。席琳狄翁的健康狀況也迫使她暫停巡演與公開演出，距離上一次在演唱會登台，已經是2020年3月在美國新澤西州的場次。
席琳狄翁復出開唱的消息引發全球媒體、樂迷高度關注，許多粉絲在社群平台留言祝賀，稱她為「堅強的傳奇」，「我的錢包已經準備好了，但我的心臟還沒準備好面對搶票網頁」、「給歌迷最好的生日禮物」、「我們愛妳，但請務必量力而為，不要為了演出犧牲健康！」
Céline Dion IG