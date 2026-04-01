中央氣象署預報員黃恩鴻表示，台灣未來一周將迎來「3波鋒面接力影響」，其中包含最強春雨鋒面，今天愚人節（4月1日）全台有雨，周六（4月4日）北台灣還要注意大雨威脅，整個清明連假，天氣變化劇烈、降雨頻繁，整體型態相當不穩定。
今天天氣：愚人節鋒面來襲 全台降雨機率增
4月1日今天的天氣，氣象署指出，上半天受鋒面影響，清晨起雨帶由北往南移動，各地降雨機率增，西半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北地區在清晨至上午有較大雨勢出現的機率，伴隨雷擊及強陣風，下半天之後各地降雨逐漸趨緩，剩花東地區有局部短暫陣雨。
溫度方面，鋒面通過後東北季風南下，北臺灣天氣轉涼，其他地區氣溫亦略降一些，北部及宜蘭高溫僅有20至23度，中部及花東為27至29度，而南部仍可來到30至33度，低溫在北部及宜花下降到17至19度，其他地區則為20至22度，請注意天氣的變化適時調整衣物。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：東北季風減弱 中南部仍有雨勢
4月2日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，環境水氣多，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。北部及宜花低溫17至19度，中南部及臺東20至23度，高溫在北部及宜花24誌25度，中南部及臺東28至30度。
一周天氣：清明連假全台有雨 北台灣慎防大雷雨
氣象署提及，周五（4月3日）白天降雨短暫趨緩，但午後另一道鋒面接近，晚間各地再度轉雨。周六第二波鋒面全面影響，全台都有降雨機會，中部以北需留意局部大雨發生，周日鋒面遠離，北部及東半部仍有局部降雨，南部則轉為多雲天氣。下周一（4月6日）第三波鋒面逼近，中部以北將成為降雨熱區。
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4月1日今天的天氣，氣象署指出，上半天受鋒面影響，清晨起雨帶由北往南移動，各地降雨機率增，西半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北地區在清晨至上午有較大雨勢出現的機率，伴隨雷擊及強陣風，下半天之後各地降雨逐漸趨緩，剩花東地區有局部短暫陣雨。
溫度方面，鋒面通過後東北季風南下，北臺灣天氣轉涼，其他地區氣溫亦略降一些，北部及宜蘭高溫僅有20至23度，中部及花東為27至29度，而南部仍可來到30至33度，低溫在北部及宜花下降到17至19度，其他地區則為20至22度，請注意天氣的變化適時調整衣物。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
4月2日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，環境水氣多，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。北部及宜花低溫17至19度，中南部及臺東20至23度，高溫在北部及宜花24誌25度，中南部及臺東28至30度。
一周天氣：清明連假全台有雨 北台灣慎防大雷雨
氣象署提及，周五（4月3日）白天降雨短暫趨緩，但午後另一道鋒面接近，晚間各地再度轉雨。周六第二波鋒面全面影響，全台都有降雨機會，中部以北需留意局部大雨發生，周日鋒面遠離，北部及東半部仍有局部降雨，南部則轉為多雲天氣。下周一（4月6日）第三波鋒面逼近，中部以北將成為降雨熱區。