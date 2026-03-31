美國聯邦參議院跨黨派訪問團來台近日，結束昨（30）日拜會總統賴清德與參訪中科院的行程後，今（31）日傍晚馬不停蹄前往立法院，與立法院長韓國瑜及各黨團立委進行交流。此次美方來訪正值國內對國防特別預算爭議不斷，不僅行政院與在野黨版本存有落差，台中市長盧秀燕近日提出的軍購規模也引發討論，使這場會談更受矚目。針對會談狀況，國民黨立委牛煦庭表示，雙方在會議中進行了非常坦率且融洽的溝通；他認為針對預算議題，朝野應發揮智慧，在民主制度下尋求共識。
牛煦庭在受訪時透露，雖然這是一場不公開的會議，但整體氣氛非常融洽，大家針對各項關心的議題都做了坦率的交流，會中確實有討論到軍購預算，但目前法案仍處於朝野協商階段，溝通的核心在於希望大家能拿出智慧，畢竟在民主制度下，最終需要透過各自妥協，找到一個彼此雖然不完全滿意、但都能接受的方案，目前的討論也正朝著這個方向走。媒體詢問會場是否出現火爆氣氛，牛煦庭則笑著回應：「不會啦！剛才氣氛很好，大家不用太擔心」。
本次訪問團由美國參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis）率領，30日凌晨12時20分搭乘美軍的C-40型行政專機直接抵達松山機場，美方在此行中多次強調國防投資對威懾敵方的重要性，並呼籲台灣應展現自我防衛的決心。訪團在台期間除了關切軍購預算案進度，也對台美共同生產武器的可能性表達關注。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW
● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次訪問團由美國參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis）率領，30日凌晨12時20分搭乘美軍的C-40型行政專機直接抵達松山機場，美方在此行中多次強調國防投資對威懾敵方的重要性，並呼籲台灣應展現自我防衛的決心。訪團在台期間除了關切軍購預算案進度，也對台美共同生產武器的可能性表達關注。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW
● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）