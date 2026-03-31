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馮德倫自稱「BL始祖」被拱合體吳彥祖拍續集回應

▲馮德倫（如圖）身為動漫迷與卡牌收藏家，表示對台北最熟的地方就是「三創」，甚至會來掃貨。（圖／記者邱曾其攝影）

港星馮德倫推出籌備多年的動漫《Bucket Man》，今（31）日現身台北宣傳，分享製作的心路歷程。為了替宣傳曲造勢，馮德倫翻拍20年前自編自導的情境劇《老馮日記》，找來好友陳奕迅拍短片。去年他與吳彥祖在時裝秀合體，雙帥同框引發熱議，被問到電影《美少年之戀》有機會再拍續集？馮德倫自稱是「耽美（BL）始祖」並笑問還有人要看嗎。馮德倫與吳彥祖1998年主演電影《美少年之戀》，至今仍是許多影迷心中的經典，兩人去年在時裝秀合體引發熱議，被問到是否有機會再續前緣？馮德倫表示這個可能要問楊凡導演，笑問「還有人要看嗎」？不過當年兩人拍攝BL劇，坦言在那個年代確實是先例，打趣說：「我們應該算是耽美（BL）的始祖了！」這次，馮德倫為了宣傳來台，但他私下其實經常來台，身為動漫迷與卡牌收藏家，他表示對台北最熟的地方就是「三創」，甚至會來掃貨。此外，馮德倫笑說之前去三創逛街時，看到彭于晏代言的按摩椅廣告，還特地拍下來傳給對方，想跟對方「討一個」，看得出私下感情超好。馮德倫圓夢打造動漫IP，他為此重返歌壇，3月初先發單曲〈屢戰屢敗又怎樣〉為動漫集氣。為了替新歌造勢，馮德倫再度找來好友陳奕迅拍搞笑短片，上傳IG僅6天就破100萬觀看，笑果驚人。片中描述陳奕迅正專注投入試唱他的新歌，馮德倫想出詭計偷偷錄音，想將對方的嗓音混進歌曲。影片風格掀起《老馮》回憶殺，連老婆舒淇也留言敲碗《老馮日記2》，馮德倫則幽默回應：「在等你的檔期！」