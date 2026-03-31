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記憶體指標股南亞科31日開低走低，終場鎖住跌停價位198.5元，223元私募價沒有守住令社群一片哀號，究竟要不要停損？財經作家狄驤在臉書分析，從美股整體來看頭部成形已是空方訊號，該減碼就要盡快處理。31日盤面指標的記憶體族群就有三檔亮綠燈，包括南亞科、旺宏以及宇瞻。狄驤指出，不少網友表示，就算對記憶體有信心，但是帳面虧損已經讓人快承受不起，甚至開融資到今日恐怕已經被斷頭。他表示，恐慌賣壓可從今日中小型個股開低走低的狀況看見端倪，當散戶人踩人、多殺多，再一、兩天，融資斷頭潮就可能出籠。狄驤指出，雖然他主觀看好AI發展，但因為目前美股頭部成形為積極的空方訊號，型態被客觀破壞，因此他仍會減碼多單。他也提醒，該減碼就該處理，否則容易殺低，而嘗試站在買方的時機點，應該選在「劇烈去槓桿時」。台股31日收盤跌破32K，收再31722點，下跌795點、跌幅2.45%，成交量為7924億元。中小型櫃買賣壓更重，跌幅達3.95%。