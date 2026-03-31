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▲陳妍希運動時跟腱斷裂，傷勢照曝光。（圖／陳妍希微博）

女星陳妍希今（31）日突然在社群上傳腳纏上厚厚紗布的照片，透露自己在運動時不小心受傷導致跟腱斷裂，為此已經緊急去醫院開了刀，同時宣布暫時停止一切演藝活動，專注在休養上。陳妍希今日在社群平台向外界報平安，同時上傳了腳上包著層層紗布的照片，只見她受傷部位被層層包紮，紗布上還幽默寫下「躺平」2字，讓人看了忍不住會心一笑，她也向粉絲致歉「很抱歉我又受傷了」，同時安撫大家不要太擔心，強調自己會好好休息、努力養傷。對於此次意外，陳妍希工作室也發聲明，指出她是在進行運動訓練時不慎受傷，醫師診斷確認是跟腱斷裂，目前已經完成手術，接下來將以靜養與復健為主，工作室也坦言，現階段將以她的健康為最優先考量，因此所有已安排好的工作都會暫停或進行調整，團隊也正積極與各合作單位協調，希望將影響降到最低。事實上，這已不是陳妍希近年第一次傳出腳傷，她在2025年5月就曾因打羽球意外受傷，當時一度靠坐輪椅代步；同年7月也被拍到走路步履蹣跚，本次再次因為運動腳受傷，也讓粉絲操心極了，希望她能夠早日康復。