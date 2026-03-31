我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗持續阻撓荷姆茲海峽航運，造成全球原物料價格飆升，鋁價在週末伊朗對兩家中東生產商發動攻擊後，逼近自2022年後未觸及的高點，加劇了市場對該產業可能出現供應危機的擔憂。根據CNBC報導，倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）的鋁期貨價格在週一最初上漲5.5%，一度觸及每噸3,492美元，這一價格上一次出現是在2022年4月。自2月28日衝突開始以來，鋁價已上漲約10%。阿聯酋全球鋁業公司（Emirates Global Aluminium，EGA）與巴林鋁業公司（Aluminium Bahrain），這兩家海灣地區最大的生產商之一，在週六遭到伊朗無人機與飛彈攻擊。EGA在聲明中表示，其位於阿爾塔維拉（Al Taweelah）的冶煉廠在襲擊中遭受「重大」損害，並造成數人受傷。執行長卡爾班（Abdulnasser Bin Kalban）表示，「我們始終將員工的安全與保障放在首位。我們深感悲痛，並正在評估設施所受的損害。」全球約9%的鋁供應來自海灣地區，而自伊朗實際封鎖荷姆茲海峽以來，當地多數企業已無法將金屬出口至區域以外。根據EGA的聲明，受損的冶煉廠在2025年生產了160萬噸的產量。標普全球能源（S&P Global Energy）鋁研究分析師索里安諾（April Kaye Soriano）表示，「這些攻擊已對全球鋁市場帶來震盪效應，提高了供應危機的風險，可能重塑整個產業。」她補充說，如果損害證實為長期性的，市場可能反映供應趨緊與價格上升的預期。麥格理集團（Macquarie Group）的大宗商品策略師Joyce Li指出，在攻擊發生之前，他們的基本情境假設目前運行產能將削減約20%，這相當於2026年約80萬至90萬噸的產量損失。麥格理認為這種干擾足以使全球市場全年出現供給缺口，並補充說他們正密切關注這一「快速變動」的局勢，以觀察是否出現任何變化。CNBC提到，鋁是電子、運輸與建築等領域的關鍵材料，同時也廣泛用於太陽能板與包裝等產業。中國是全球最大的鋁生產國，通常將年產量限制在4,550萬噸，以減少排放並防止產能過剩。一些分析師認為，中國可能釋放更多供應到全球市場。礦業公司ACG Metals執行長沃伊奈特（Artem Volynets）表示，如果中國政府認為價格過高，他們可以重啟國內閒置的冶煉廠，屆時全球將充滿鋁供應。但標普全球的分析師索里安諾則認為，中國提高供應的能力「有限」。雖然確實仍有部分產能可以增加產出，但全球市場仍暴露於進一步衝擊，尤其是在衝突擴散至其他金屬供應鏈的情況下。