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▲冠西電宜蘭鹿埔新廠正式完工，導入高速光收發模組產線，作為切入AI光通訊市場的重要基地。（圖／業者提供）

冠西電（2466）宜蘭新廠已完成建置，新廠導入高速光收發模組產線，正式宣告切入AI光通訊市場。冠西電指出，高速光收發模組（Transceiver）生產線，目前進入試產階段，預計下一季正式量產。此舉象徵公司從既有光通訊元件與連接線製造，進一步升級至高速光傳輸核心元件領域。冠西電此次布局鎖定AI應用需求成長，整合台灣中部、宜蘭與印尼三大生產基地，形成從製造到服務的雙軌模式。一方面持續供應光通訊元件與機構件，另一方面切入AI算力服務與高速光模組市場，強化營運動能。在產品進展上，冠西電透露，800G光收發模組已於去年底完成主要客戶驗證。隨著NVIDIA新一代GPU平台量產，帶動資料中心對高頻寬傳輸需求，800G及下一代1.6T光模組滲透率將持續提升，成為未來成長關鍵。除了產品端，冠西電也同步擴展算力服務版圖。中部AI算力中心已進駐遠傳電信數據中心，結合其機房與網路基礎建設，並串聯贏核數位雲端服務資源，鎖定國內高速運算與算力租賃市場，目前已進入營運籌備階段。在海外布局方面，公司於印尼工業區建置CDC貨櫃型資料中心，主打模組化快速部署，搶攻東南亞數位經濟成長商機。此舉也有助於分散產能風險，並提升全球供應彈性。冠西電表示，宜蘭新廠未來將強化AI伺服器核心元件的自製能力，同時布局CPO（共同封裝光學）技術。隨一期產能逐步達到滿載，公司也將評估擴建第二期產線，進一步優化海內外產能配置。