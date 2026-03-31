美國聯邦參議院跨黨派訪問團今（31）日傍晚前往立法院，與院長韓國瑜及各黨團立委交流，針對各界矚目的國防特別預算爭議，民進黨立委陳冠廷於會後受訪表示，此次會談氣氛融洽，美方以具體行動展現對印太盟友的承諾，他也奉勸在野黨應積極參與協商，千萬不能走「傅崐萁路線」。
陳冠廷指出，會議中台美雙方針對外交、國防及多元合作領域交換意見，並強調雙方擁有共同價值。他表示，目前國內正針對1.25兆元的預算案進行討論，希望能藉由與美方參議員的對話，鼓勵國內執政與在野黨找出共識。他提到，美方隨後將訪問日本，這顯示美國國會對印太區域及台、日、韓盟友的高度重視。
針對國防特別預算的部分，陳冠廷觀察到情勢出現轉機。他提到台中市長盧秀燕近日表達傾向支持軍購，甚至提出約1兆元的版本，這與行政院的1.25兆元版本距離正在縮小，雖然武器種類、數量與金額可在後續總預算或特別預算中詳細討論，但目前當務之急是讓預算架構先行通過，而目前的協商氣氛正朝著正向發展，似乎已見到達成共識的曙光。
最後，陳冠廷呼籲，下週將進行朝野協商，他鼓勵每一位在野黨委員都能出席並充分表達立場，在互信的基礎上尋求接近院版的共識，在野黨立委在會談中並未表現出反對態度，表現相當積極正向，希望這種氛圍能持續推進。
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