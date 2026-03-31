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民眾黨中配立委李貞秀至今不僅國籍爭議未解，未料日前直播之際又脫口稱新竹市長高虹安拿柯文哲700萬元，引發熱議，儘管事後致歉但已重創民眾黨形象。對此苗栗縣黨部主委賴香伶今（31）日表示，祈請李貞秀不再對外發言或直播，並配合中央評議委員會公正調查，更砲轟其上任至今不僅未達不分區立委標準，相關發言屢屢爭議徒生重創黨形象，「盼中央評議委員會發揮智慧」。對於李貞秀自爆爭議不斷，賴香伶表示，雖然自己已不在中央黨部工作，但還是關心黨的發展，今天ㄧ早看到李貞秀的新聞，有些意見必須要表達，這是做為黨員及黨部主委的責任。賴香伶說，針對李貞秀近日直播言行，除傷害柯文哲及高虹安外，已對民眾黨正直誠信價值、形象已造成混淆，更引發基層反彈與質疑。祈請李貞秀能以黨的生存與支持者焦急為念，知所進退。不再對外發言或直播，並配合中央評議委員會公正調查。賴香伶更表示，不分區立委一職任務應積極推動民眾黨重要政策及主張，然其上任至今不僅未達標準，相關發言屢屢爭議徒生，重創民眾黨形象。真的不忍第一線幹部從創黨以來累積辛苦無端被毀，更擔憂對2026地方候選人造成衝擊，「盼中央評議委員會發揮智慧，我們一起共同承擔黨的困境」。