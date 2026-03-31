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柯文哲涉入京華城案，一審遭判17年，法庭辯論實況於31日對外公開後，隨即引發社會關注與熱烈討論。其中，檢察官發言片段特別受到矚目，有網友將相關畫面分享至社群平台，短短1小時即突破上萬人次觀看，一整天已累積超過2.5萬人按讚、逾4千人轉發。該片段出自去年12月15日下午的言詞辯論庭，發言者為國民法官庭檢察官廖彥鈞。他在結辯時指出，柯文哲多次於庭上批評檢察官，雖尊重其答辯權利，但對於被形容為「邪惡」、以「害人」為職志，廖彥鈞坦言難以接受。他指出，自己始終相信檢察官的職責能為社會帶來正面價值，並認同法官所言，法庭上的每一方都是在執行各自職責，檢辯雙方本就會有攻防，但一切應基於事實、證據與法律，不應彼此妖魔化。他也回應外界的批評，廖彥鈞指出，檢察官並非「笑罵由人」，而是秉持「政治歸政治、司法歸司法」的原則，不介入政治攻防，只專注於法律攻防。而檢方真正擔心的不是未來的評價，廖彥鈞強調，是社會是否還會再出現類似「比別人更平等」的案件。不少網友留言力挺檢方表現，認為論述條理清晰、具說服力，「報告內容有條有理」、「這才是公平正義」、「看完直接被圈粉」等聲音湧現，甚至有人形容檢察官展現「正氣凜然」的形象，像是日劇「HERO」裡的久利生公平。不過，也有部分網友提出質疑，指出公開片段疑似未呈現完整交互詰問過程，認為資訊呈現可能有所偏頗；另有人針對案情細節提出不同看法，認為部分基礎事實仍有爭議。隨著法庭畫面公開，相關討論持續延燒，社群意見分歧，也讓案件再度成為關注焦點。