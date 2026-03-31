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前罷瑤團體召集人賴苡任上周登記參選國民黨北市士林北投區初選，但隨即遭同選區新人黃子哲開撕背骨、抓耙仔。稍早賴苡任在臉書指控，北市黨部紀律委員會昨重開考紀案，沒想到卻推翻原案，建議黨中央「停權三個月」，他更點名資格審查委員陳啟宏一個人決定不同意，更稱他跟黃子哲關係匪淺，是否要出來說明？黃子哲則向《NOWNEWS今日新聞》表示，完全不認識陳啟宏。賴苡任稍早在臉書秀出議員初選資格審查記錄表，只見上面寫著「陳啟宏不同意」。賴苡任指控，昨日下午同一時間，台北市黨部紀律委員會重新召開他的考紀案，但直到剛剛才知道，而且沒有找他去說明。賴苡任說，根據他的了解，在某些人士的強力施壓及運作之下，市黨部在「同樣基礎、同樣事證、同樣案件」的情況下，推翻原本「沒有違反黨紀」的決議，建議中央「停權三個月」。這意味著，他未來可能會被停權，剝奪參選資格，有人可以直接被提名，如他所願。賴苡任說，他早有耳聞如果保不住國民黨前發言人蕭敬嚴，要拿他「一命換一命」，眾所皆知誰要「保蕭」，那也就知道誰要「拔賴」最好笑的是，他的資格審查全部合格，然後這位資格審查委員陳啟宏一個人就可以決定「不同意」。賴苡任更質疑，即便他都符合資格，審查沒問題，但一個人的「不同意」，他就沒資格選了。他也點名陳啟宏，聽說跟黃子哲關係匪淺，是否需要出來說明一下避個嫌？至於為什麼他不符合「新人條件」，他的猜想是，一開始就沒有要讓我選了，管你是不是新人。