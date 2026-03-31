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▲兒美館以「童樂發現號」為主題，自4月4日至4月5日推出一系列趣味活動。（圖／兒美館提供）

兒童節將至，高雄兒童美術館（下稱兒美館）以「童樂發現號」為主題，自4月4日至4月5日推出一系列趣味活動。內容涵蓋繪本故事、手作、戲劇、音樂與趣味探索等多種形式。為期2天的兒童節活動，4月4日首日由充滿活力的繪本劇場揭開序幕，米妮老師帶領現場大小朋友走入《我做的手工餅乾太好吃》的故事世界，以互動式引導一同探索食物背後的溫暖情感。下午接力登場的藝術手作活動《我的城市剪影》。傍晚時分，活力四射的蘋果劇團帶來劇場表演《發糕與臭臭的奇幻冒險》，故事圍繞著臘腸狗「發糕」與娃娃「臭臭」兩位主角展開，他們相伴踏入神秘洞窟展開冒險，一路上歷經重重挑戰與意想不到的奇遇。4月5日活動第二日精彩不斷，擅長運用音樂與肢體說故事的大魚老師帶來繪本故事《動物溫泉》，融入帶動唱與手作創作環節，孩童在輕快節奏中透過肢體律動喚醒五官。壓軸登場的打擊樂工作坊《環保樂器打擊趣》，身聲樂團引領參與者運用回收素材與日常唾手可得的物件製作成打擊樂器，在動手實作過程中探索聲音的多樣可能性，最後則演奏親手打造的樂器踩街遊行，以最鏗鏘有力的節奏展現創意成果，為整個活動畫上完美休止符。活動期間，兒美館服務台也加碼設置探索任務，親子民眾跟隨任務探索單上的神祕線索，穿梭兒美館與內惟藝術中心週邊，在步行探索的過程裡發現隱藏於兩館的驚喜。完成探索後，即可獲得百年餅店舊振南的懷舊零食小禮──小米香，闔家大小一起回味純粹且甘甜的童年滋味，連結世代共同美好記憶。更多活動詳情請上高美館官網或至高美館官方臉書、Instagram查詢。