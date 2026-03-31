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線材廠萬泰科31日舉辦法說會，董事長張銘烈對今年營運展望釋出樂觀看法，直言公司原先設定全年營收突破100億元的目標，如今看來不僅可望達成，且有機會明顯超標。萬泰科切入低軌衛星領域，獲得美系供應鏈訂單，甚至在部分部分線材產品上取得獨家供應地位，因此成為市場寵兒。台股31日下挫，萬泰科股價相對抗震，收漲1.69%，收在54.2元。萬泰科總經理張程雅說明，去年美系衛星客戶占公司營收比重約3%，原本設定今年拉升至6%，但依目前進度來看，第三季就有機會提前達標。由於太空環境條件嚴苛，對材料特性要求極高，而萬泰科擅長的氟塑料線材剛好具備對應優勢，公司目前也已投入太空資料中心相關前期開發。除了低軌衛星，AI應用也是萬泰科另一條新成長線。萬泰科目前AI相關產品包括高速線、感應線與傳輸線，現階段以美系雲端服務供應商需求最為強勁，今年AI線材營收占比約可達6%。不過，市場熱議「光進銅退」趨勢，萬泰科認為不會那麼快全面發生，因為就整體AI傳輸架構來看，光纖占比其實還沒有外界想像得那麼高。中東局勢造成原物料缺料與漲價壓力，張程雅表示，萬泰科因與供應商長期維持緊密合作，缺料衝擊相對有限。不過，原物料成本墊高仍可能使第一季毛利率出現短期波動，但隨著產品價格調整逐步反映成本，後續毛利率有望回穩。