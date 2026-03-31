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韓國仁川近日揭發一起驚人的「木乃伊藏屍案」，一名房客長期拖欠房租，失聯多日後房東強行開門，發現房內有一具乾枯女屍。警方調查發現，凶嫌是死者男友，不僅伴屍生活1200多天，還在藏屍期間與另名女子結婚生子，令人髮指。韓國SBS節目《想知道真相》（그것이 알고 싶다）28日播出新一期節目，揭露2024年7月的「木乃伊藏屍案」，當時租客金男因為拖欠房租又失聯多日，房東強行開門，發現4坪的小房間內堆滿垃圾、殺蟲劑，棉被下還有一具乾枯女屍。警方調查發現，死者「地英」（化名）的屍體保存非常完整，皮膚帶有光澤、胸口刺青可見。犯罪專家指出，凶嫌金男殺害地英後，為了掩蓋屍臭，每個月都會用漂白水、殺蟲劑洗刷地面，又長期開著電風扇、冷氣，環境極度乾燥，意外讓屍體變成木乃伊。死者地英是一名單親媽媽，曾在日本工作，2016年認識金男，但金男控制慾極強且有暴力傾向，阻止地英回日本探望兒子，並在2021年痛下殺手，將地英勒斃藏屍。金男落網後，一度謊稱是「殉情失敗」、「受託殺死憂鬱症女友」，但警方調查發現，金男殺人後1000多天，頻繁回到凶案現場，在屍體旁邊看電視、吃飯，還跟屍體自拍。更離譜的事，金男在地英死亡後3個月，就開始透過交友軟體認識其他女性，還跟另名女子結婚生子，新居距離藏屍地點僅5公里。金男就一邊扮演新手爸爸、好丈夫，一邊回到租屋處處理地英屍體，直到被房東意外發現。金男一審被判處27年徒刑，仍不斷提出抗告。