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日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊左投細野晴希，今（31）日面對千葉羅德海洋隊，完投9局用128球，飆出12次三振，達成日職史上第 91 人、通算第 103 次的「無安打比賽」。賽後，火腿隊監督新庄剛志大讚，「說實話，真的很厲害，我嚇了一跳。」並指出細野是越緊張表現越好的球員，「希望他以後繼續保持這種緊張感。」此役細野開局先對羅德隊開路先鋒高部瑛斗投出保送，但馬上讓藤原恭大敲出雙殺打，再解決西川史礁，用變相的3上3下度過首局。細野在第2、3局演出6上6下，4局上對藤原恭大投出觸身球，但仍順利解決後續打者。從5局上開始，細野讓羅德隊打線14上14下，直到9局上兩出局，山口航輝敲出一壘滾地球，一壘手清宮幸太郎卻發生守備失誤，中斷14上14下，但細野不受影響，用再見三振結束比賽，達成9局無安打比賽的紀錄，是日職史上第91位、103次無安打比賽。總計細野此役完投9局用128球，未被敲安，送出12次三振、1次四壞球保送、1次觸身球保送，終場火腿隊以9：0完封羅德隊，終止開季3連敗。賽後火腿隊監督新庄剛志大讚，「說實話，真的很厲害，我嚇了一跳。」新庄透露，細野是屬於容易緊張型的投手，「他從（賽前）牛棚開始就超級緊張，緊張到讓人心想『有必要緊張成這樣嗎？』但他就是那種越緊張表現就越好的類型，希望他以後繼續保持這種緊張感。」火腿隊前一次出現無安打比賽，是新庄就任監督首年的2022年，當時洋投龐塞（Cody Ponce）達成此紀錄，新庄對自家投手很有期待感，「這種比賽可不是隨便能看到的。這是我帶隊以來第2個人，對吧？感覺之後還能再看到大概3個（達成者）。」