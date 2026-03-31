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台北地方法院今（31）日公開京華城案審判過程，司法攻防戰透過影像呈現給大眾，前台北市長柯文哲在庭上的神情與發言曝光，辯護律師團的應對表現、甚至聽庭民眾的反應也都一覽無遺，其中，還錄下黃國昌在法庭上疑似打瞌睡的畫面。對此，律師黃帝穎在臉書發文狠酸自取其辱、自曝其短，柯文哲與黃國昌過去頻頻叫陣要求直播，如今影音公佈後，反而成了大型的官場現形記。黃帝穎指出，柯文哲與黃國昌過去不斷公開質疑法院不敢直播，如今多段影片顯示柯文哲開庭扯政治口水被檢察官當庭打臉，黃國昌開庭鬼混打瞌睡的醜態也全都錄。柯文哲指控檢調邪惡，檢方表示身為基層檢察官雖然不像市長位高權重，可以決定一個城市、一個國家的未來，但在崗位上努力做好工作、追求公平正義是職責，對於柯文哲將檢察官職志形容為「害人」感到無法接受。檢察官在法庭上苦口婆心勸導柯文哲，表示自己過去三年身為國民法官專職檢察官，捍衛過的被害人權益不會少於在場任何一位法律人，每一場審判都是追求公平正義必經的過程。黃帝穎表示，柯文哲與黃國昌一直試圖將法庭直播政治操作，但如今法庭影片公布，外界看到的卻是兩人在法庭上的真實窘態。