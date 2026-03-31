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邁威爾（Marvell）與輝達合作關係再升級，激勵股價在美股盤前一度大漲11%。除了雙方將攜手擴大AI基礎設施布局外，輝達對邁威爾投資20億美元。根據雙方公告，這次合作將透過輝達NVLink Fusion平台，把邁威爾納入輝達AI工廠與AI-RAN生態系。NVLink Fusion屬於機架級平台，主要讓客戶能在輝達架構基礎上，開發半客製化AI基礎設施，提升系統設計的彈性與整合能力。在分工上，邁威爾將負責提供客製化XPU，以及與NVLink Fusion相容的擴展網路技術；輝達則提供相關支援技術，包括Vera CPU、ConnectX網卡、BlueField DPU、NVLink互連技術、Spectrum-X交換器，以及整體機架級AI運算能力。換句話說，雙方合作目標，是讓客戶能在輝達既有AI平台上，整合更多異質運算架構，打造更客製化的AI系統。除了AI資料中心，雙方合作範圍也延伸到電信領域。公告指出，邁威爾與輝達還將共同推進矽光子技術，並結合輝達Aerial AI-RAN平台，目標把現有電信網路進一步轉型為支援5G、6G的AI基礎設施。輝達執行長黃仁勳表示，AI推理需求已來到新的拐點，隨著代幣生成需求快速成長，全球都在加速建設AI工廠。透過與邁威爾合作，可協助客戶更有效利用輝達AI基礎設施生態系，並擴大建置專用型AI運算能力。邁威爾董事長暨執行長Matt Murphy則指出，這次擴大合作，也反映高速連接、光學互連與加速基礎設施，正成為AI擴張過程中愈來愈重要的核心環節。邁威爾將把自身在高效能類比、光學DSP、矽光子及客製化晶片的優勢，進一步接入輝達AI平台。