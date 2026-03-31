有消息傳出，美國總統川普透露，儘管荷姆茲海峽仍被封鎖，他也願意結束美伊戰爭。受此消息提振，美股31日開盤走高，道瓊工業指數上漲539點，漲幅1.2%；標普500指數上漲1.1%，那斯達克指數上漲1.3%。
CNBC報導，《華爾街日報》報道稱，川普曾告訴助手，即使荷姆茲海峽基本關閉，他也願意結束中東的軍事敵對行動，投資人認為美伊戰爭可能很快就會結束，受此消息提振，股市上漲。
至截稿時間，道瓊工業指數上漲406.78點或0.9%，暫報45,622.92；標普500指數上漲76.38點或1.20%，暫報6,420.10點；那斯達克指數上漲327.69點或1.58%，暫報21,122.33點；費城半導體指數上漲152.11點或2.13%，暫報7,294.44點。
個股部分，台積電ADR上漲2.3%、輝達上漲1.91%、Meta上漲3.45%、蘋果上漲0.74%、特斯拉上漲2.28%。
布蘭特原油期貨價格上漲4%，交易價格超過每桶117美元。WTI西德州原油期貨上漲近1%，超過每桶103美元。
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至截稿時間，道瓊工業指數上漲406.78點或0.9%，暫報45,622.92；標普500指數上漲76.38點或1.20%，暫報6,420.10點；那斯達克指數上漲327.69點或1.58%，暫報21,122.33點；費城半導體指數上漲152.11點或2.13%，暫報7,294.44點。
個股部分，台積電ADR上漲2.3%、輝達上漲1.91%、Meta上漲3.45%、蘋果上漲0.74%、特斯拉上漲2.28%。
布蘭特原油期貨價格上漲4%，交易價格超過每桶117美元。WTI西德州原油期貨上漲近1%，超過每桶103美元。
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