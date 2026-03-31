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堅信「冷凝純水」原理！ 他實驗精神試喝除濕機水

▲除濕機的水理論上是接近純水的冷凝水，但是在產生途中經過了難以清潔的管路，還有空氣髒污，因此有許多看不見的雜質，甚至有黏菌存在。（圖／記者黃韻文攝）

專家揭密除濕機超噁真相！水箱「粉紅黏液」是細菌堡壘

▲等到雨季來臨時，除濕機出動之後，千萬記得它產生的水不是真的乾淨哦！（圖／記者徐銘穗攝）

除濕機水到底能幹嘛？「可用與不可用」清單一次看

為了節約用水，你敢將除濕機水箱裡的水拿來喝嗎？近期有民眾發文分享「把家裡除濕機的水煮沸泡茶喝」的經驗，結果當晚狂拉肚子慘送急診。對此，專家也示警，除濕機的水按照原理會是純水，但其實充滿了髒污與各種元素，不建議拿來飲用，甚至連拿去澆花都要視情況再決定！一位鄉民日前在 PTT 發文分享這段與除濕機的慘痛「人體實驗」經歷，原PO表示，因為想起國中理化課學過冷凝水就是純水，看著水箱裡清澈的水，便抱持實驗心態將其煮沸飲用，不料當晚隨即引發嚴重腹瀉，最終被送往急診，確診為急性腸胃炎。原PO事後懊悔直言：「從那時候開始明白，課本上的理論不代表生活中就能直接照做」，因為除濕機內部的管路與水箱平時根本很難徹底清潔，長時間下來累積了大量灰塵與細菌，即使經過高溫煮沸，也難以完全消滅汙染物，呼籲大眾千萬別步上自己的後塵。為何除濕機的水不能喝？專家指出，雖然除濕機的水為冷凝水，在「理論上」確實接近純水，但在機器生成的過程中，水氣冷凝會與空氣中的灰塵、花粉及懸浮微粒結合；接著流經除濕機的熱交換器、內部管路，最後落入水箱，整個過程充滿了「二次汙染」的風險。健康節目主持人豆豆媽咪進一步點出，許多人倒水時會發現水箱底部滑滑的，甚至帶有「粉紅色的黏液」。這並非單純的水垢，而是一種名為「黏質沙雷氏菌」的細菌溫床！「這種細菌會分泌出一層『』，就像是為細菌建構了一座堅固的堡壘，不僅水沖不掉，連一般清潔劑都能抵抗。」此外，除濕機內部潮濕溫暖，極易滋生黴菌與細菌。如果水箱沒有定期刷洗清潔，機器運作時，這些黴菌孢子甚至會隨著風扇被吹回室內空氣中，嚴重影響呼吸道健康；水中也可能溶有空氣中的甲醛、苯等化學物質，因此除濕機產生的水「絕對沒有看起來那樣清澈乾淨」。千萬別被清澈的外表騙了！除濕機的水只適合用來帶走環境的髒汙，切勿為了省水資源而賠上寶貴的腸胃與健康。針對除濕機廢水的再利用，經濟部水利署專家也曾給予相關建議，呼籲節水也要避免病從口入：不可飲用（即使煮沸也不建議，無法去除重金屬與化學微粒）。不可用於洗碗、洗菜。不可用於洗衣、洗澡或任何會直接接觸人體皮膚、黏膜的用途。沖馬桶：最安全且能大幅省水的途徑。拖地、洗車：用於無需接觸人體的物體清潔。澆花：可用於澆灌非食用性的觀賞植物，則不建議，避免黴菌影響土質。