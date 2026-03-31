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▲安雅泰勒喬伊說，自己最喜歡碧姬（如圖）的時刻，是她進行徒手搏鬥的戲份。（圖／UIP提供）

▲傑克布萊克配音時，必須非常小心不能削弱庫巴（如圖）善變易怒的特質。（圖／UIP提供）

環球影業將於4月1日推出備受觀眾喜愛的《超級瑪利歐銀河電影版》，這部電影同時也是對於更廣大的《超級瑪利歐兄弟》宇宙的致敬。電影中充滿了來自數十年遊戲歷史的各種細節、驚喜發現和出乎意料的角色組合，在回報長期粉絲的同時，也吸引全新的觀眾加入這個跨世代的經典世界，導演亞倫霍瓦特表示：「忠實粉絲一定會非常欣賞我們對於細節的用心。」《超級瑪利歐銀河電影版》導演之一的亞倫霍瓦特說：「這部電影中有超多驚喜、來自其他遊戲的混搭，以及你從來沒有想過會出現的角色。整體探索的層面非常驚人，我認為忠實粉絲一定會非常欣賞我們對於細節的用心、故事的擴展以及角色的深度。他們會很高興看到《超級瑪利歐銀河》電玩系列的世界被忠實地呈現出來，同時也能體驗令人驚喜的場景和跨界元素。這部電影擁有每一個世代的粉絲都會喜歡的細節，我也希望觀眾能夠看到一個關於家庭的感人故事，並且在觀賞這部電影之後更珍惜自己的家人。」「我最喜歡碧姬的時刻，是她進行徒手搏鬥的戲份。」替碧姬公主配音的安雅泰勒喬伊說：「這部電影給了她非常精彩的動作場面，我很希望自己在現實生活中也能做到她在電影中做的那些事情，但是如果我沒有那樣的機會，至少碧姬替我做到了！」安雅泰勒喬伊一直都非常清楚這個角色的傳承意義。「當你想到經典的電玩角色時，碧姬絕對是其中之一。」她說：「能夠成為替她配音並且把她帶入這部全新電影的演員，對我來說真的意義重大。」傑克布萊克必須非常小心不能削弱庫巴善變易怒的特質，「我們不能把他的稜角全都磨平。」傑克布萊克說：「庫巴必須保持危險性，如果他變得太善良，他就不再是庫巴了！但是看著他在他想成為什麼樣的人之間產生內心掙扎真的很有意思，他有著像火山般的火爆脾氣，有時候能控制住，有時候卻會完全失控。」這股強烈的能量也延續到了錄音室，「傑克布萊克是一位真正的專業演員。」導演麥可傑勒尼克說：「大家都知道他超浮誇的個性，但是他在詮釋這個角色時卻極度專注，這麼做其實非常耗費體力。因為他為庫巴的聲音加入一種粗獷感，他一次只能錄幾個小時，就像他自己說的，他的『食道都快磨出血了』。但是在那段錄音時間裡，他總是全力以赴，你也能在每一場戲份中聽到這種完全的投入。」環球影業台灣將於4月1日推出根據《超級瑪利歐兄弟》世界改編的動畫電影《超級瑪利歐銀河電影版》，故事延續2023年締造全球13億美元驚人票房的《超級瑪利歐兄弟電影版》。本片由照明娛樂的克里斯梅勒丹德利以及任天堂的宮本茂共同擔任製片，亞倫霍瓦斯和麥可傑勒尼克（卡通影集《少年悍將GO！》、《電影少年悍將GO！》）再度回歸執導。聲音演出部分，原班配音卡司克里斯普瑞特（瑪利歐）、安雅泰勒喬伊（碧姬公主）、查理戴（路易吉）、傑克布萊克（庫巴）、基根麥可奇（奇諾比奧）、凱文麥可理查森（卡美克），並加入新角色羅潔塔（布麗拉森）和班尼沙夫戴（庫巴Jr.），為故事注入全新火花。《超級瑪利歐銀河電影版》4月1日全台上映。