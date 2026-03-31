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▲彭佳慧祭出限定曲目、全新三套華服雙彩蛋，大展「吞CD」唱功。（圖／南炬文娛）

▲彭佳慧開放歌迷點歌，她數度安可，成為「行走的點唱機」。（圖／南炬文娛）

▲彭佳慧著「青蘋果女神裝」，妙語如珠稱「靠近我變健康」。（圖／南炬文娛）

金曲歌后彭佳慧睽違十年登大馬雲頂開唱，有求必應的她，不僅數度安可連唱八首點播歌曲，宛如「行走的點唱機」，隨點隨唱的「吞CD」完美唱功讓歌迷意猶未盡之餘，甚至連歌迷台下大喊「脫掉」要她陪聊，彭佳慧也允諾照辦，當場解開外套，笑說這樣比較好聊天，如此真性情及誠意十足的演出，讓大馬歌迷直呼：「苦等十年也值得！」彭佳慧上週末於馬來西亞雲頂舉辦《一路這樣愛過來》演唱會，特別祭出「限定曲目」與三套全新華服雙重彩蛋獻給久違的大馬歌迷，不僅大展鐵肺女王功力一口氣演唱近三十首出道至今膾炙人口的金曲，更在安可時開放歌迷點歌，彭佳慧還唱上癮，數度安可隨點隨唱，「吞CD」等級的完美唱功宛若「行走的點唱機」，讓苦等十年的大馬粉絲大呼過癮。此外，彭佳慧接連換三套新造型上場，開場時一套改良自去年小巨蛋亮粉緊身禮服外罩上了一件帥氣外套，沒想到一唱完〈回味〉後，竟有台下瘋狂大喊「脫掉」，結果彭佳慧聽完後直接當眾解開外套，俏皮直喊：「馬來西亞的朋友在想什麼？好啦，脫掉比較好聊天！」彭佳慧隨後自爆：「這套禮服超緊！因為我剛剛才吃完一整盒海南雞飯，這樣才有力氣唱歌給你們聽！」而在換上另外一套亮綠色造型時，彭佳慧特別把這套稱為「青蘋果裝」，更打趣笑稱：「一天一蘋果，病痛遠離我，你們要一直靠近我，身體才會越來越健康！」逗得歌迷笑聲不斷。在演唱會上一口氣展現國、台、客三語唱功，彭佳慧在點歌橋段時一連演唱〈我想念我自己〉、〈甘願〉、〈鹿港小鎮〉、〈喜歡兩個人〉、〈家後〉、〈愛拚才會贏〉等歌曲，其中在重新演繹江蕙經典〈家後〉時，見到台下多位女歌迷被歌聲感動落淚，感性的她竟當場爆哭到泣不成聲，甚至一度喊卡暫停，彭佳慧哽咽表示：「對不起，這首歌真的太好哭了，我唱不下去...」回憶起對大馬的印象，彭佳慧感性表示：「雲頂的意思就是雲的最頂端，住在雲裡面很浪漫。」她回想起1996年剛出道就曾來大馬宣傳，如今十多年後再開個唱，見到來自新加坡、台灣、上海、成都的歌迷聚集於此，心中滿是感動。有趣的是，相隔十年重返雲頂開唱，彭佳慧自爆每次上山的路途其實是「歷經千辛萬苦」，她透露因為山路曲折加上自己容易暈車，她一到飯店就大吐一場，笑說：「所以我下車吐完就開始狂吃美食補回來！」」身為美食老饕的她，在主辦單位的貼心安排下，狂掃心心念念的炒粿條與海南雞飯，還不忘帶走肉骨茶包當伴手禮。2026年正值彭佳慧出道三十週年，大馬雲頂站成為她馬年開春的首場大型演出，展望未來音樂工作計劃，彭佳慧透露《一路這樣愛過來》巡演將在四月暫告一段落，緊接著將全力投入三十週年的全新作品與巡演規劃，她期許自己能持續突破框架，在華語與客語跨界領域挑戰更多不可能，「三十週年的醞釀從去年就開始了，我會繼續感受生活，創造更多值得紀錄的回憶，跟大家一起收藏！」