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▲法國16世紀時曆法變革開始，支持改革的人會在4月1日送上假禮物、邀請他們參加根本不存在的派對，藉此對守舊派惡作劇。（圖／取自Pixabay）

▲今年歡慶4月1日愚人節，肯德基也聯名零食多力多滋香菜口味玉米片,推出「香菜爆擊蛋撻」加入特製流心香菜風味醬。（示意圖／肯德基提供）

每年4月1日是愚人節，是大家可以和親朋好友互相開玩笑、惡作劇的日子。不過，你知道愚人節的由來嗎？其實愚人節的起源眾說紛紜，各國的習俗也大不相同。例如，在希臘，傳說只要在這一天整人成功，就能獲得整年好運，不過英國、加拿大認為惡作劇必須趕上中午12點前完成，超過時間捉弄別人會招來厄運。而巧合的是，4月1日同時也是 「國際香菜日」。《NOWNEWS》整理愚人節由來、起源及各國習俗，一次看懂。愚人節的起源有多種說法，其中最廣為人知的是法國16世紀的曆法變革。當時法國的新年原本從每年3月底開始，結束於4月1日，但1565年，法王查理九世決定將新年改為1月1日。由於當時通訊不便，加上部分守舊民眾不願接受改變，仍舊在4月1日慶祝新年。支持改革的人便開始以幽默方式捉弄這些仍守舊慶祝新年的人，送上假禮物、邀請他們參加不存在的派對，甚至在對方上當後大喊，也就是今天所說的「Happy April Fool's Day！」。從此，愚人節的整人習俗逐漸流傳開來，不僅在法國，也傳到歐洲其他地區，最終成為全球性的趣味節日。◼︎法國：傳統法國人相信，4月1日這天溪流和湖泊捕魚特別順利。這個習俗後來演變成愚人節的惡作劇文化，兒童會剪出魚形紙張，偷偷貼在別人背上，這也是著名的 「Poisson d'avril（四月的魚）」 由來。◼︎英國與加拿大：想捉弄別人必須在，超過時間捉弄別人，還可能招來厄運。◼︎希臘：在愚人節這天，如果成功捉弄他人，據說可以獲得整整一年的好運，因此許多人都特別珍惜這一天的整人機會。除了愚人節，4月1日同時也是 國際香菜日（International Cilantro Day）。香菜因獨特的氣味，讓人愛它或恨它：喜歡的人覺得氣味清香爽口，討厭的人則覺得味道像肥皂。這一天因此成為一個充滿趣味的節日，提醒大家香菜的魅力與爭議並存。許多餐廳與品牌也會趁此推出香菜相關料理或創意商品，例如香菜披薩、香菜飲料，甚至甜點也可能加入香菜元素。結合愚人節的創意與幽默精神，4月1日不只是整人或開玩笑的日子，也成為香菜迷們一年一度盡情享受的時刻。對香菜愛好者來說，這一天是一年一度的大快朵頤機會；對不喜歡香菜的人，也可以當作一種有趣的挑戰，體驗不同口味帶來的趣味感受。