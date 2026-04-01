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中華職棒樂天桃猿隊長「阿銀」梁家榮季前因膝蓋發炎，導致延後開季，昨（31）日於二軍進行復健賽，2個打數敲出2安，打擊狀態極佳，桃猿二軍總教練鄭兆行與梁家榮本人皆認為打擊狀況沒什麼問題，最主要還是膝蓋的復原狀態能否在實戰中守備。梁家榮坦言，當然會對傷勢心急，但如果傷沒好就歸隊，反而對球隊是一種負擔，「真正的『好』，是可以出賽的合理範圍內。」梁家榮今年接下桃猿隊長一職，但開季膝蓋卻發炎，導致延後開季，昨日在二軍展開復健賽，在比賽後段上場代打，敲出2支安打還貢獻1分打點，打擊的狀況維持得相當不錯。賽後桃猿二軍總教練鄭兆行指出，梁家榮的打擊有維持一定的水準，但膝蓋的復原狀況還沒辦法完全支撐守備，「他還是可以接球，已經開始守備練習，但膝蓋還沒到完全康復，如果防護員報告可以的話，就應該有機會上去，因為他的打擊狀況都維持還不錯。」梁家榮受訪時自認打擊端沒什麼問題，就是跑壘的「剎車」會有一點不適。他直言，目前最主要還是守備的問題，至於膝蓋的恢復狀況，梁家榮說已經越來越好了，「所以教練才安排我上場，先以打擊為主。守備還差一點，畢竟實戰跟練習還是不太一樣。」梁家榮坦言，對於傷勢的復原，當然會心急，但教練團也告訴他，把傷顧好更重要，「如果我真的很著急，對球隊來說也是種影響。如果教練以為我好了，但其實我還沒好，如果守備沒守好，對球隊來說是一種負擔，覺得這樣子不好。」梁家榮認為，真正的「好」，是可以出賽的合理範圍內。