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中華職棒樂天桃猿牛棚大將朱承洋，季前因腿部拉傷，無法準時趕上開季，昨（31）日投入復健賽，在二軍例行賽登板後援，主投1局無失分，收穫1個救援點，最快球速146公里。桃猿二軍總教練鄭兆行表示，朱承洋傷勢已經恢復，若投球品質提升，就等待一軍的指示；朱承洋則說，「整體狀況都還不錯，調整得很好。」朱承洋2024年因右手肘手術導致全季未在一軍出賽，去年復出後，成為桃猿牛棚最重要的一員，整季出賽51場，拿下5勝2敗，15次中繼成功、13次救援成功，防禦率1.25。不料今年春訓期間卻因腿部拉傷，無法準時趕上開季，桃猿也因此在後防線上少了一名大將。朱承洋昨日展開復健賽，在二軍例行賽後援登板1局，僅用10球就拿下3個出局數，還送出1次三振，製造2個滾地球出局，最快球速146公里。桃猿二軍總教練鄭兆行賽後指出，朱承洋腿部在前陣子拉傷，保險起見，因此在二軍調整，目前已經恢復，「就看他這1、2場的穩定度跟投球品質，如果有拉起來的話，就等待上面（一軍）指示。」朱承洋受訪時則表示，目前身體狀況已經恢復到100%，「身體狀況都還不錯，就是維持得很好也準備好了。」朱承洋說，剛好投入二軍復健賽的首戰，一軍教練都在後方觀看，「整體狀況都還不錯，調整得很好。」賽後二軍投手教練王溢正、黃偉晟也與朱承洋短暫對談，「教練說球的品質、位置都不錯，沒什麼問題。」